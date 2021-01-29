Уэльс продлил карантин на три недели

Ученики вернутся в школы не ранее 22 февраля

29 января первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил о продлении карантина на три недели, пишет The Evening Standard. Сейчас в Уэльсе действуют коронавирусные ограничения четвертого уровня: люди по возможности работают из дома, кафе и рестораны готовят только на вынос и доставку, школы закрыты для большинства учеников.

Местные власти допустили одно послабление: с 30 января двое людей из разных домохозяйств могут заниматься спортом на открытом воздухе.

Школьники вернутся за парты не ранее 22 февраля, добавил Дрейкфорд. Первыми к занятиям приступят ученики младших классов, но только в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.

Коэффициент R, показывающий, сколько человек может заразить один больной коронавирусом, в Уэльсе составляет 0,7-0,9.

За последнюю неделю января врачи выявили 203 случая заболевания COVID-19 на 100 тыс. человек – в три раза меньше, чем перед Рождеством. Тогда в Уэльсе был зафиксирован самый высокий процент заражения – 650 случаев на 100 тыс. человек, сообщает BBC. Снижение стало возможным благодаря карантину и вакцинации, утверждает Марк Дрейкфорд: 362 тыс. человек уже получили первую дозу вакцины.