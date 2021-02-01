Дистанционное обучение во время карантина скажется на будущем заработке учеников

Каждый потеряет примерно £40 тыс., говорят исследования

Дистанционное обучение школьников во время карантина может снизить их будущие доходы, говорится в прогнозе Института фискальных исследований (IFS). К середине февраля 2021 года ученики отстанут от школьной программы на полгода, а значит, потеряют до 5% учебных часов, пишет Sky News.

Эксперты применили специальную модель, позволяющую перевести потерянные часы в финансовые убытки, и выяснили, что 8,7 млн британских школьников суммарно потеряют более £350 млрд.

Это значит, что каждый школьник лишится примерно £40 тыс., которые мог бы заработать после окончания обучения.

Специалисты IFS предлагают разные пути решения проблемы – позволить школьникам остаться на второй год, увеличить число занятий в день после возвращения к очной форме обучения или продлить действующий учебный год. «Потеря знаний приведет к снижению производительности, падению доходов, снижению налоговых поступлений и усилению социального неравенства», – говорится в отчете IFS.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо родителям, в котором выразил признательность за успехи в домашнем обучении детей. Многие пытаются делать это одновременно с основной работой, трудясь из дома.