﻿﻿﻿﻿﻿

Лондон признан лучшим городом для домашних животных

Лондон признан лучшим городом для домашних животных
Фото:123rf.com

В британской столице питомцам живется комфортнее всего

Уже несколько лет подряд Лондон возглавляет самые разные рейтинги: в 2018 году его признали лучшим городом для студентов, а в 2020-м – лучшим городом для жизни. Кроме того, столичное метро оказалось самым удобным в мире для перевозки собак.

В 2021 году к этим титулам добавился еще один, пишет Secret London. Британскую столицу объявили лучшим городом Европы для домашних животных по версии портала money.co.uk. Составители рейтинга сравнивали города по ряду факторов: количеству мест для прогулки с питомцем, наличию ветеринарных клиник и других сервисов для животных.

По итогам исследования Лондон набрал 82,5 балла, опередив Париж (71 балл) и Рим (52,7 балла). В столице Великобритании насчитывается 164 парка, где можно выгулять своего любимца, 240 парикмахерских для животных и 172 гостиницы, где питомца можно оставить на день или на время отъезда.

Кажется, в этом городе комфортно живется абсолютно всем!

profile-sample2
Британские водительские права и номерные знаки начали выпускать без флага ЕС
01-02-2021
profile-sample2
Фонд «Кино Классика» запускает стриминговую платформу Klassiki
01-02-2021
profile-sample2
Дистанционное обучение во время карантина скажется на будущем заработке учеников
01-02-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.