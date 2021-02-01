Лондон признан лучшим городом для домашних животных

В британской столице питомцам живется комфортнее всего

Уже несколько лет подряд Лондон возглавляет самые разные рейтинги: в 2018 году его признали лучшим городом для студентов, а в 2020-м – лучшим городом для жизни. Кроме того, столичное метро оказалось самым удобным в мире для перевозки собак.

В 2021 году к этим титулам добавился еще один, пишет Secret London. Британскую столицу объявили лучшим городом Европы для домашних животных по версии портала money.co.uk. Составители рейтинга сравнивали города по ряду факторов: количеству мест для прогулки с питомцем, наличию ветеринарных клиник и других сервисов для животных.

По итогам исследования Лондон набрал 82,5 балла, опередив Париж (71 балл) и Рим (52,7 балла). В столице Великобритании насчитывается 164 парка, где можно выгулять своего любимца, 240 парикмахерских для животных и 172 гостиницы, где питомца можно оставить на день или на время отъезда.

Кажется, в этом городе комфортно живется абсолютно всем!