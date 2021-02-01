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В Лондоне снова прошла акция в защиту Алексея Навального

В Лондоне снова прошла акция в защиту Алексея Навального
Фото:INSTAGRAM.COM/LETRAIN_BLEU

Участники предстали в виде персонажей произведения Джорджа Оруэлла

31 января в России и по всему миру во второй раз прошли акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. Его задержали 17 января после возвращения в страну из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Фото: INSTAGRAM.COM/LETRAIN_BLEU

Участники акции в Лондоне предстали в виде персонажей повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор», в которой изображен переход от идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму.

Фото: INSTAGRAM.COM/LETRAIN_BLEU

Фото: INSTAGRAM.COM/LETRAIN_BLEU

Протестующие встретились в 10:30 по местному времени у мемориала принца Альберта в Кенсингтонском парке, а затем по отдельности друг от друга дошли до площади герцога Йоркского на Кингс-роуд в районе Челси.

Фото: instagram.com/Alexander.des.monstiers

Фото: instagram.com/Alexander.des.monstiers

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