В Лондоне снова прошла акция в защиту Алексея Навального

Участники предстали в виде персонажей произведения Джорджа Оруэлла

31 января в России и по всему миру во второй раз прошли акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. Его задержали 17 января после возвращения в страну из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Участники акции в Лондоне предстали в виде персонажей повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор», в которой изображен переход от идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму.

Протестующие встретились в 10:30 по местному времени у мемориала принца Альберта в Кенсингтонском парке, а затем по отдельности друг от друга дошли до площади герцога Йоркского на Кингс-роуд в районе Челси.