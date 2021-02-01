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Британские водительские права и номерные знаки начали выпускать без флага ЕС

Британские водительские права и номерные знаки начали выпускать без флага ЕС
Фото:123rf.com

Правительство представило новый дизайн документов

С января 2021 года британские водительские права и номерные знаки на автомобили начали выпускать без флага ЕС. Новость об этом появилась на сайте правительства. Выданные ранее документы и знаки по-прежнему действительны, но те, кто собирается продлевать права или получать их в первый раз, смогут увидеть обновленный дизайн.

Продлить водительские права и обновить номерные знаки можно онлайн.

«Изменение дизайна водительских прав и номерных знаков – это исторический момент для британских автомобилистов и подтверждение нашей независимости от Европейского союза,  – заявил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс. – Тем не менее, желающие водить машину в странах, могут продолжить делать это без каких-либо затруднений».

Фото: gov.uk

Великобритания официально вышла из Европейского союза в 2020 году. После этого начался переходный период, в течение которого стороны договаривались об условиях торговли. Итоговое соглашение было опубликовано 24 декабря 2020 года.

Согласно действующим соглашениям с ЕС, британским автомобилистам не нужны международные водительские права, чтобы ездить в пределах 27 стран альянса, а также в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне.

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