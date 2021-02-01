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Фонд «Кино Классика» запускает стриминговую платформу Klassiki

Фонд «Кино Классика» запускает стриминговую платформу Klassiki
Фото:twitter.com/klassiki_online

В честь запуска организаторы проведут лайв-интервью с Рэйфом Файнсом

4 февраля фонд «Кино Классика» запускает Klassiki, первую в мире стриминговую платформу, посвященную кинематографу из России и стран постсоветского пространства. В постоянной коллекции сервиса будет представлено более 60 фильмов, а каждую неделю зрители смогут смотреть современные кинокартины, специально отобранные для показа в рамках платформы.

Чтобы отпраздновать запуск сервиса, основательница Klassiki Джастин Уодделл проведет специальное лайв-интервью со знаменитым британским актером и режиссером Рэйфом Файнсом. Известный по фильмам «Отель Гранд Будапешт», «Английский Пациент», «Залечь на дно в Брюгге», «Лего Фильм: Бэтмен» и экранизации «Гарри Поттера», Файнс с детства питал страсть и интерес к русской культуре. В 2018 году он снял фильм «Белый ворон», рассказывающий историю жизни легенды русского балета Рудольфа Нуреева.

Фото: twitter.com/klassiki_online

Желающие могут посмотреть не только посмотреть интервью, но и задать свои вопросы Рэйфу. Мероприятие состоится в среду, 3 февраля в 19:00 GMT. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: Klassiki.online

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