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Суд приговорил Алексея Навального к 3,5 года лишения свободы

Суд приговорил Алексея Навального к 3,5 года лишения свободы
Фото:commons.wikimedia.org

У защиты есть 10 суток на обжалование постановления

Симоновский суд Москвы отменил Алексею Навальному условное осуждение по делу компании «Ив Роше» и назначил реальный срок – 3,5 года колонии общего режима, сообщает РБК. Судья Наталья Репникова зачла 10 месяцев, проведенные под домашним арестом. С учетом этого Навальный должен провести в колонии 2 года 8 месяцев.

У защиты есть 10 суток на обжалование постановления, и адвокаты оппозиционера Ольга Михайлова и Вадим Кобзев уже заявили о таких планах. На заседании суда присутствовали супруга Алексея Юлия, журналисты и дипломаты двадцати европейских государств.

По словам обвинения, в течение 2020 года Алексей Навальный несколько раз без уважительной причины не пришел отмечаться во ФСИН, то есть фактически скрылся от контроля во время домашнего ареста. Защитники Навального предложили суду приобщить к материалам дела документы, доказывающие, что он не являлся в инспекцию по уважительной причине (в связи с лечением от тяжелого отравления в Германии) и что его защита сообщала об этом инспекции.

Ольга Михайлова также представила суду постановление Европейского суда по правам человека по делу «Ив Роше»: в 2017 году Страсбург признал преследование Алексея Навального и его брата незаконным и постановил, что Россия нарушила в отношении Навальных статью конвенции о праве на справедливый суд. Россия выплатила братьям компенсацию €80 тыс., но приговор не отменила.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен и МИД Германии призвали освободить политика, сообщает RT. Доминик Рааб также потребовал освобождения всех мирных демонстрантов и журналистов, арестованных за последние две недели во время протестов.

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