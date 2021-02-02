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Елизавета II встретится с президентом США Джо Байденом перед саммитом G7

Елизавета II встретится с президентом США Джо Байденом перед саммитом G7
Фото:instagram.com/theroyalfamily

В этом году мероприятие пройдет в графстве Корнуолл

Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом G7, сообщает The Times. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, встреча будет нацелена на укрепление отношений между странами.

На приеме будут присутствовать принц Чарльз и его супруга Камилла, а также принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин. Во время визита Дональда Трампа в Великобританию сына и внука королевы на встрече не было. Бывшего президента США отказались принимать и в палате общин британского парламента, однако Байдена такая участь не постигнет – спикер парламента, сэр Линдси Хойл, уже отправил ему приглашение.

Саммит G7 будет проходить с 11 по 13 июня в городе Карбис-Бэй графства Корнуолл. По традиции в нем примут участие лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США. На встречу также приглашены руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.

В 2020 году саммит должен был состояться в США, но из-за пандемии коронавируса его сначала перенесли на осень, а потом отменили.

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