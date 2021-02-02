Эрмитаж обвинили в наличии подделок на выставке Фаберже

Лондонский коллекционер опубликовал открытое письмо к руководству музея

С 25 ноября 2020 года по 14 марта 2021 года в Эрмитаже проходит выставка «Фаберже – ювелир императорского двора». Для музея она является первым с 1993 года крупным мероприятием, посвященным работам знаменитого ювелира. Однако проживающий в Лондоне коллекционер Андрей Ружников обвиняет руководство Эрмитажа в наличии подделок среди экспонатов, сообщает The Guardian.

В открытом письме к директору музея Михаилу Пиотровскому Ружников пишет следующее: «Бок о бок с прекрасными экспонатами оказались такие вульгарные новоделы, как фигурка прикуривающего солдата – грубая реплика скульптуры Савицкого из музея им. Ферсмана, современная копия пасхального яйца «Курочка», так называемое яйцо «Юбилейное свадебное», якобы подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне в 1904 году, и пасхальное яйцо «Александр Невский» в красной эмали, годящееся для сувенирного магазина, но не для витрины главного музея страны. Список можно продолжать еще долго, но даже перечисленных примеров достаточно».

Ружников призвал закрыть выставку, включающую в том числе экспонаты из личной коллекции миллиардера Александра Иванова. Руководство музея претензии отвергло, а сам Иванов представил документы, подтверждающие подлинность экспонатов. Эрмитаж привез их в 2009 году из основанного миллиардером в немецком Баден-Бадене музея Фаберже.