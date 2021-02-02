Имя Меган Маркл убрали из свидетельства о рождении ее сына Арчи

Герцогиня Сассекская утверждает, что на этом настояли во дворце

Газета The Sun опубликовала обновленное свидетельство о рождении Арчи Маунтбеттена-Виндзора, сына принца Гарри и Меган Маркл. Оказалось, что 5 июня 2019 года, спустя месяц после появления младенца на свет, полное имя его матери Рейчел Меган в свидетельстве заменили на безликий титул «Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская».

Королевские эксперты предположили, что Меган пожелала внести изменения, чтобы выразить уважение принцессе Диане. Та предпочитала именовать себя «Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская». Представители Гарри и Меган опровергли эти слухи, сообщает The Daily Mail. «Изменения были сделаны по требованию дворца. Ни сам герцог Сассекский, ни его супруга об этом не просили», – заявила пресс-служба пары, проживающей сейчас в США.

Пресс-служба Букингемского дворца отказалась комментировать новость, но близкий к королевской семье инсайдер рассказал, что Елизавета II не имеет отношения к произошедшему. Изменения были сделаны с подачи команды Кенсингтонского дворца, занимавшейся делами Гарри и Меган. По мнению инсайдера, американская пресс-служба, не уточнив название дворца, ввела СМИ в заблуждение.