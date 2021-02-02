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Капитан Том Мур умер от коронавируса

Капитан Том Мур умер от коронавируса
Фото:twitter.com/captaintommoore

Ветерану Второй мировой войны было сто лет

100-летний ветеран Второй мировой войны, капитан Том Мур, собравший почти £33 млн для британских врачей во время пандемии, скончался от коронавируса. Новость появилась на сайте BBC.

31 января сэра Тома отвезли в Бедфордскую больницу из-за проблем с дыханием, сообщила его дочь Ханна Инграм-Мур. По ее словам, у ветерана несколько недель назад диагностировали обычную пневмонию, а на прошлой неделе тест на COVID-19 показал положительный результат.  Ветеран не был привит вакциной, поскольку принимал препараты для лечения пневмонии.

В апреле 2020 года семья капитана запустила от его имени кампанию по сбору средств для врачей и медсестер NHS. В обмен на пожертвования 99-летний ветеран пообещал сто раз обойти на ходунках свой сад до того, как ему исполнится сто лет. Изначально семья рассчитывала собрать не более £1 тыс., но кампания привлекла внимание британских и мировых СМИ, благодаря чему капитан Мур собрал £33 млн и стал живой легендой. На юбилей ему прислали 140 тыс. открыток, а в июле 2020 года Елизавета II посвятила Тома Мура в рыцари.

Пример ветерана вдохновил и других людей. 104-летняя британка Джоан Уиллет собрала £44 тыс. на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, а 98-летняя участница Великой Отечественной войны из России Зинаида Корнева завела Youtube-канал и начала сбор денег для врачей и их семей, пострадавших от коронавируса.

 

 

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