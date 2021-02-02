На острове Мэн отменили коронавирусные ограничения

Никаких масок и никакой социальной дистанции

С 1 февраля власти острова Мэн, находящегося в Ирландском море между островами Великобритания и Ирландия, отменили все коронавирусные ограничения. Теперь местные жители могут не носить маски и встречаться с родными и близкими без соблюдения социальной дистанции, пишет Sky News. Рестораны, пабы, непродовольственные магазины, школы и фитнес-клубы уже возобновили работу.

В январе 2021 года на острове резко возросло количество заболевших коронавирусом, после чего местные власти приняли решение ввести жесткий карантин на 25 дней. По его истечении не было выявлено ни одного нового случая заболевания.

Главный министр острова Говард Куэйл объяснил Sky News, что власти стремились к полному уничтожению вируса. «Мы не могли определить источник заражения, поэтому изолировать пришлось всех без исключения. Однако теперь можно с уверенностью сказать, что люди смогут жить нормальной жизнью», – добавил Куэйл.