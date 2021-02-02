В Англии выявлены случаи заражения южноафриканским штаммом COVID-19

В регионах проведут массовое тестирование
В восьми районах Англии выявили несколько случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса, сообщает BBC. При этом заболевшие не посещали другие страны и не общались с прибывшими оттуда туристами.
Правительство объявило о проведении массового тестирования граждан старше 16 лет. Они могут заказать ПЦР-тест на дом или посетить мобильные пункты тестирования на COVID-19. Пройти тестирование настоятельно рекомендуют проживающим:
– на западе Лондона с почтовыми индексами W7 и W13;
– в Кенте с почтовыми индексом ME15;
– в Уолсолле, Западный Мидленд, с почтовыми индексом WS2;
– в Уокинге, Суррей, с почтовыми индексом GU21;
– в Саутпорте с почтовыми индексом PR9;
– на юге Лондона в районе Поллардс-Хилл с почтовыми индексом CR4;
– на севере Лондона в районе Тоттенхем-Хейл с почтовыми индексом N17;
– в Броксборне с почтовым индексом EN10.
Министр по делам университетов Мишель Донелан рекомендует жителям вышеуказанных районов сократить время пребывания на улице и переговорить с работодателями по поводу перевода на удаленную работу, если они этого еще не сделали.
По действующим ограничениям прибывающие в Англию должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, а затем самоизолироваться дома на 10 дней. В ближайшее время должна заработать сеть карантинных отелей, куда будут отправлять путешественников.
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