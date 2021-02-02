В Англии выявлены случаи заражения южноафриканским штаммом COVID-19

В регионах проведут массовое тестирование

В восьми районах Англии выявили несколько случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса, сообщает BBC. При этом заболевшие не посещали другие страны и не общались с прибывшими оттуда туристами.

Правительство объявило о проведении массового тестирования граждан старше 16 лет. Они могут заказать ПЦР-тест на дом или посетить мобильные пункты тестирования на COVID-19. Пройти тестирование настоятельно рекомендуют проживающим:

– на западе Лондона с почтовыми индексами W7 и W13;

– в Кенте с почтовыми индексом ME15;

– в Уолсолле, Западный Мидленд, с почтовыми индексом WS2;

– в Уокинге, Суррей, с почтовыми индексом GU21;

– в Саутпорте с почтовыми индексом PR9;

– на юге Лондона в районе Поллардс-Хилл с почтовыми индексом CR4;

– на севере Лондона в районе Тоттенхем-Хейл с почтовыми индексом N17;

– в Броксборне с почтовым индексом EN10.

Министр по делам университетов Мишель Донелан рекомендует жителям вышеуказанных районов сократить время пребывания на улице и переговорить с работодателями по поводу перевода на удаленную работу, если они этого еще не сделали.

По действующим ограничениям прибывающие в Англию должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, а затем самоизолироваться дома на 10 дней. В ближайшее время должна заработать сеть карантинных отелей, куда будут отправлять путешественников.