Историк моды Александр Васильев: «Россиянке никогда не стать леди»

Страстно влюбленный в моду эрудит и коллекционер, современный денди, ироничный судья «Модного приговора», великолепный рассказчик, лектор и, между прочим, сам в прошлом эмигрант, Александр Васильев – редкая находка для нашей газеты. Мы поговорили с ним о британском стиле, русской красоте и английской утонченности, а также о влиянии пандемии на то, что мы носим сегодня.

– В чем уникальность британской моды с исторической точки зрения?

– Великобритания – одна из самых великих стран на земле, которая некогда владела морями. Ей удалось сделать английский язык универсальным инструментом коммуникации, сплотившим общество, – это с одной стороны. С другой – ввиду своего местоположения Англия всегда была и будет примером островной культуры, и обособленность очень явно отразилась в том числе и на моде, не имеющей прямого отношения ни к европейской, ни к какой-либо другой. А тот самый британской стиль – яркий образец обособленности.

Во-первых, англичане – протестанты. Протестантский стиль никогда нельзя сравнивать с католическим, хотя бы по ассортименту цветов. Для католиков символ элегантности – это сочетание в одежде трех цветов, а англичанам достаточно всего двух. И несмотря на пестроту, присутствующую на улицах британских городов, нужно помнить о количестве мигрантов из Африки, Индии, с Ямайки, из Восточной Европы и других частей света, которые сделали Великобританию страной смешанного населения, при этом сильно поправ ее традиционно безупречный стиль.

Второй важный аспект – это климат: холодный, дождливый, с туманами, снежный в некоторых регионах, а летом не слишком жаркий. Поэтому они выбирают более практичную одежду. И детали практицизма прослеживаются во всем образе: шерсть, твид, шотландские тартаны, клетчатые ткани, которые составляли и будут составлять базу британского стиля.

Помимо этого, британский стиль неотделим от консервативности, которая, невзирая на все перемены, царит в деловой и государственной сферах. Это единственная страна, где до сих пор судьи носят парики, как в XVIII веке. Шотландцы под килты не надевают белье, а ученики частных школ в морозную зиму ходят в шерстяных гольфах (высоких носках) на голые ноги.

Им нравится эта традиционность, перемешанная со спартанским отношением к собственному телу. Британский стиль разнообразен, четко очерчен, и на мой личный взгляд, он прекрасный образец национальной культуры.

Как историку моды, мне довелось много преподавать, путешествуя по Англии с лекциями. Королевский колледж искусств, Королевская школа искусств, Глазго, Глостер и другие. Для меня это очень хорошие воспоминания.

– Если говорить о высокой моде, то кто из модельеров-британцев придерживается вышеперечисленных элементов традиционного стиля?

– В истории моды было довольно много англичан, оказавших влияние на развитие мировой моды, которые придерживались этих элементов. Но нужно разделять два понятия. Высокая мода – это априори прерогатива Франции. А вот мировая родилась в начале XX века благодаря англичанину Чарльзу Фредерику Ворту – это первый в мире модельер, он заложил основу сменяемости моды и модного силуэта.

Леди Дафф-Гордон – великая создательница британской моды, творившая под именем Люсиль. Кстати, она моя кровная родственница. Я очень горжусь, что у меня много британских аристократических родственников, особенно в XVI–XVIII веках. Я знаю свою британскую ветвь до XII века. По линии отца я шестой правнук сэра Питера Проби, мэра Лондона XVII века.

Из современных дизайнеров, конечно, ярким примером британского стиля стала Вивьен Вествуд. Она хоть и была воспитана в недрах панк-культуры, но сделала все, чтобы внести именно эту, британскую линию в развитие стиля: клетка, твид, асимметрия, элементы хулиганства и эксцентрики.

Столько эксцентрики, как в Англии, нет ни в одной стране мира. Александр Маккуин, потрясающий выразитель британского стиля. Джон Гальяно, несмотря на его происхождение (он родился в Гибралтаре, от отца-итальянца и матери-цыганки, но образование получил в Колледже искусств имени Святого Мартина, и, безусловно, это нашло отражение в его творчестве).

Конечно, есть и локальные-дизайнеры – возможно, они не так популярны в Европе, но британский стиль и в современной моде четко очерчен. Это прямая связь с великой, чопорной и аристократической традицией старой Англии, которая, несмотря на ослабленные позиции в XXI веке (из-за пандемии и «Брекзита»), тем не менее существует в мире одежды.

– Каких элементов в одежде необходимо придерживаться иностранке, чтобы окружающие принимали ее за коренную британку?

– Это невозможно. Чего бы она ни придерживалась, на лице будет написано, что она эмигрантка. Например, у русских совершенно другое расположение глаз, носа и рта – это так называемая славянская внешность. У англичан черты лица более тонкие, вытянутой формы. Русские женщины любят женственный, декоративный облик. Это вовсе не значит, что в Англии нет вульгаризмов. Прочитайте «Пигмалион» Бернарда Шоу или посмотрите знаменитый фильм «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн, когда ее переодевают в одежду, нарисованную Сесилем Битоном, и она становится леди…

Никогда россиянка леди не станет! Она всегда будет при своих губищах, каблучищах, декольтищах и «на челке». Попытка не быть собой – главная ошибка русской эмигрантки. Я сам эмигрант во Франции и живу в Париже с 1982 года, и я знаю, о чем я говорю.

Мечта многих эмигранток сойти за местную и выгодно выйти замуж – трудная задача. Я не говорю, что никому не удалось. У меня много друзей в Лондоне – преимущественно, конечно, это представители искусства и творческой интеллигенции. Я жил и работал в Лондоне в 80–90 годах ХХ века и застал еще первую волну русской эмиграции: графинь, баронесс, княгинь, манекенщиц, – это другое поколение. Даже они, прожившие в Англии по 50–70 лет, отличались. Мимикрировать под англичанку – бессмысленная попытка. Мой вердикт: не удастся никому!

Может быть, и не надо, наша сила в нашей самобытности. Поэтому англичане и любят русских жен. Они красивее, ярче, хлебосольнее. Если бы они хотели англичанок, эмоционально более сдержанных, менее щедрых и сексуальных, они бы выбрали их.

В 40-е годы в Лондон из Москвы приехала знаменитая балерина Большого театра – прекрасная Виолетта Прохорова. Она стала примой-балериной в Ковент-Гардене. Сейчас ей уже 96 лет. Она вышла замуж за английского аристократа, а в дальнейшем стала супругой итальянца. Так вот, она не превратилась ни в англичанку, ни в итальянку. С 60-го года в Лондоне живет еще одна знаменитая балерина, моя подруга Галина Самсова. Сейчас ей более 80 лет. Она живет в большом особняке, у нее потрясающая карьера как у звезды балета, но Галина Самсова не стала англичанкой. Еще пример – известный режиссер Ирина Браун. Я смотрю, как она одевается: ни разу не была похожа на англичанку!

Поэтому считаю вопрос, что нужно носить, чтобы быть похожей на англичанку, неактуальным. Этого не случится никогда. Точка.

Я привел три красивых примера, притом все перечисленные мною дамы не только обласканы и уважаемы англичанами, но и говорят по-английски без тени акцента. Знание языка – один из элементов британского стиля. Я считаю, что, возможно, это доступно тем, кто родился и получил воспитание в Англии, кто традициями и своей ментальностью уже никак не связан с исторической родиной. Но тогда их и не надо считать русскими, они уже англичане в первом поколении.

– Уличный стиль – что он из себя представляет и каков он в Британии?

– Уличный стиль Британии всегда играл огромную роль в мировой моде. В 60-е годы поколение «Битлз» привило публике любовь к битловкам, интерес к джинсовой одежде, костюмам, которые для них создавал Пьер Карден. Это типичный английский стиль, фэшн-лидером которого была знаменитая манекенщица Твигги. В конце 60-х в моду вошли хиппи. Центром этого мейнстрима стала лондонская Карнаби-стрит, и только ее жители считались носителями стиля. В 80-е годы огромную роль сыграли панки, появившиеся в Лондоне в 1976 году, с ирокезами на головах, в огромной тяжелой обуви, в кожаной одежде с заклепками. Ее носили все те, кто зарабатывал фотографиями на Кингс-роуд (район Челси), где на каждом перекрестке сидели панки и фотографировались с прохожими за фунт.

Кроме того, у разных районов Лондона свой уличный стиль. В квартале Портобелло, где находится блошиный рынок, очень любим винтажный стиль. Лондон вообще знаменит своей кастовостью. В одной части живут индусы, а в другой пакистанцы, и они не дружат, потому что одни индуисты, а другие мусульмане. В одной части живут поляки (район Илинга), а в другой русские (богатый район на севере Лондона). В одной – арабы из Персидского залива, а в другой – беженцы из экс-Югославии. И естественно, есть части, которые заняты шикарной английской публикой, а есть – где живет пролетариат, и говорят они иначе.

Поэтому вы никогда не найдете единого уличного стиля в Лондоне, но из-за пасмурной, дождливой погоды англичане все-таки любят яркие цвета. Нередко можно найти традиционный красный, желтый, контрастные сочетания и экстравагантность. Англичане любят, если они форсят и модничают, проявить эдакое «я». Как, например, журналистка Изабелла Блоу (1958–2007 годы), которая нашла и открыла миру Александра Маккуина. Она одевалась стильно и экстравагантно, дополняя образы шляпками от Филиппа Трейси, и внесла заметный вклад в английский стиль.

Я ни разу не видел и не слышал, чтобы хоть одна русская эмигрантка из последней, так называемой «колбасной» эмиграции выделилась своим стилем. Возможно, мне просто не попадались ссылки в интернете или публикации в глянце, что, например, Маша Петрова из Тамбова стала иконой стиля в Лондоне.

– Каковы элементы уличного стиля сегодня?

– Мне сложно сказать, ведь я был в Британии до пандемии, но что меня поразило – это обилие зимой голых ног у женщин, отсутствие колготок и чулок. Это типичная Англия: синие ноги, черное мини-платье – так в пятницу все идут веселиться. В англичанах немного пафоса, а в россиянах пафоса много. Я понимаю почему. Местные россияне в основном происходят из бедных, простых семей. Они относятся к классу нуворишей – категории людей, которые разбогатели недавно. И эти новые, большие деньги, с одной стороны, пьянят, а с другой – обрубают им крылья и лишают возможности посмеяться над собой. Вот англичане никогда не боятся смеха.

Один из самых странных образов в моей жизни я увидел в Лондоне в 1983 году в Челси – мужчина, обернутый в газон. Получилось платье по колено из живой травы, с разрезами для рук, подпоясано пояском, а вниз поддета шерстяная водолазка. Я был поражен – это было на грани сумасшествия, но образ сложился!

– Пандемия повлияла на моду? Каковы модные тенденции пандемической реальности?

– Что значит «повлияла»? Только она и повлияла. Мода вышла из моды, потому что во время пандемии многогранное влияние моды на общество сошло на нет. Раньше одевались в театр, на вечеринку, вернисаж, показ, скачки – это все исчезло. Вы современная женщина и одеваетесь по моде, но сейчас вы в спортивном костюме – это и есть мода сегодняшнего дня. Умер гламур, мода на стразы, пайетки, дутые губы, накладные ресницы, пергидроль и сексуальное белье – это исчезло очень явно. Многие модные дома разорились, потому что у них сильно упали продажи. Например, по статистике США, продажи в сфере моды за время пандемии упали на 80%.

Теперь одежду заказывают через интернет. Даже я не исключение. Причем люди покупают вещи plus size, боясь ошибиться с размером (из большого не выпадешь). Все стали бесформенные и потеряли женственность или мужественность. Сегодняшняя одежда не позволяет нам проявить гендерные признаки, поэтому будущее английской и любой другой моды – унисекс. Вот оно, влияние пандемии. Модное возвращение будет после 2025 года.

– Но унисекс был и до пандемии?

– Конечно, был, но не в таком глобальном аспекте. Это была одна из тенденций – теперь это жирная тенденция.

– Я читала, что выросли продажи корсетов, сексуального белья…

– Для домашнего пользования. Жизнь такая скучная, что клиенты, покупающие корсеты, интересные трусики, чулки с подвязками, хотят внести самодеятельного разнообразия. Раньше они могли сходить в клуб, театр, кабаре, варьете и полюбоваться чем-то необычным – это все погибло. Поэтому устраивают мини-шоу в домашних условиях, но это скорее коммерческая тенденция, а не модная, потому что на улицу так не выходят. Эти продажи не будут массовыми. И глобальной волны моды это не даст.

– Онлайн-торговля сейчас актуальна, людям она нравится?

– Мы не ходим по магазинам, потому что во время пандемии это стало невозможным. Большинство торговых центров было закрыто. Опять же, для многих выход в магазин – это еще и возможность пофлиртовать. Думаешь: а вдруг с кем-то глазом зацепишься, кому-то улыбнешься? Но в маске не пококетничать. А когда нет необходимости накраситься, надушиться, женщина вообще никуда не захочет выходить. Главная тенденция сегодняшней моды может быть охарактеризована новым стилем «хай так» – сойдет и так: сланцы, олимпийки, шаровары.

Будут большие перемены. Мода – это зеркало истории. Она всегда отражает то, что происходит в мире: политику, экономику, религию и культуру. Без этих четырех составляющих моды нет.

Мода вообще не имеет никакого отношения к модельеру. Это глобальное видение мира, потому что мода касается не только одежды, но и имен людей, пород собак, формы питания и диеты, мест для путешествий, оформления интерьеров, выбора марки автомобиля и множества других составляющих, которые делают мир модным.

Просто одежда чаще других менялась перед нашими глазами, и многие неофиты, люди, несведущие в моде, считают, что мода – форма или крой какого-то определенного вида одежды, но это не так. Поэтому, на мой взгляд, во время пандемии, как во время любого другого кризиса, произошли огромные перемены. Они особенно коснулись Великобритании, потому что тут совместились два фактора: «Брекзит» и пандемия, двойная нагрузка.

Например, я коллекционер и десятилетиями покупал антикварные вещи в Англии благодаря интернет-торговле, в частности на eBay, но после «Брекзита» пришли такие огромные таможенные пошлины (а я все покупаю во Францию), что стало просто невыгодно. Теперь вещь из Англии мне обойдется втридорога.

Беседовала Елена Неделя