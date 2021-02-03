Невыносимая усталость

Страны Европы вновь захлестнула волна антикарантинных протестов

Год назад в Европу пришла эпидемия коронавируса – первый случай заражения COVID-19 выявили 24 января 2020 года во Франции, как сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). 27 января о первом заболевшем сообщила Дания, 28-го – Германия, 29-го – Великобритания. В Италии, ставшей эпицентром вспышки коронавирусной инфекции, первый официальный случай заражения зафиксировали только спустя месяц, 21 февраля 2020 года.

С тех пор страны живут от локдауна к локдауну, от послабления ограничений к новым ужесточениям. Казалось, что вакцина решит проблему карантина и позволит экономике подняться, однако вакцинация проходит по-разному: в то время как Великобритания и Израиль вырвались вперед, в странах Европейского союза все продвигается гораздо медленнее.

Усталость от коронавируса сказывается, и люди выходят на улицы, открывают кафе и рестораны в знак протеста или организуют нелегальные вечеринки. Давайте посмотрим, как борьба против карантина в разных странах объединила обывателей, ковидоскептиков и антипрививочников.

Нидерланды: беспорядки и погромы

С 15 декабря по 9 февраля в стране действует жесткий карантин. Непродовольственные магазины и школы закрыты, а рестораны, музеи и спортзалы приостановили работу до особого распоряжения. В дополнение к этому – впервые со времен Второй мировой войны! – правительство ввело комендантский час с 21:00 до 04:30. По мнению премьер-министра Марка Рютте, это позволит сократить число контактов между людьми, а значит, и снизить число новых заражений. Нарушителям грозит штраф €95; исключение сделано только для тех, кто выгуливает собак.

Столь строгая мера привела к плохим результатам: сразу в нескольких городах страны вспыхнули беспорядки. Вечером 23 января недовольные новыми ограничениями ковид-диссиденты сожгли центр тестирования на коронавирус в городе Урк.

На следующий день сотни протестующих собрались в Амстердаме, Эйндховене, Гааге, Роттердаме, Зволле и еще нескольких населенных пунктах. Люди были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся, однако утихомирить толпу удалось не сразу. Демонстранты устраивали потасовки со стражами порядка, бросали петарды, били витрины магазинов и грабили супермаркеты, пишет The Guardian. За нарушение общественного порядка полиция задержала около 300 человек, а почти 6 тыс. получили штрафы за нарушение карантина.

По данным Euronews, организатором массовых беспорядков был Мишель Рейджинга – лидер движения «Нидерланды в сопротивлении» (Nederland in verzet). Протестная группа и до этого устраивала несанкционированные акции. Однако полиция Амстердама признала, что в беспорядках участвовали не только убежденные антипрививочники, но и обыкновенные хулиганы, а также просто уставшие от постоянного локдауна люди. Тем не менее правительство Нидерландов не пошло на уступки и отказалось отменять комендантский час. «Беспорядки не имеют никакого отношения к легальным протестам и являются насилием», – заявил Марк Рютте. По его словам, 99% жителей Нидерландов поддерживают ограничения.

Великобритания: вечеринки до упаду и поддержка в парламенте

Великобритания входит в пятерку стран с самыми высокими показателями заболеваемости и смертности от коронавируса – 3,8 млн и 106 тыс. человек соответственно, сообщает ECDC. Во всех частях страны как минимум до марта 2021 года будет действовать строгий карантин. Людям запрещено собираться, закрыты все общественные учреждения, рестораны работают только навынос и через доставку. Необычайно высокая смертность постоянно становится причиной ожесточенных дебатов в парламенте – оппозиция упрекает премьер-министра Бориса Джонсона в несвоевременном реагировании на ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку. Кроме того, в стране выявили новый, более заразный штамм коронавируса, который грозит унести еще немало жизней.

Но, несмотря на это, некоторые британцы не перестают выражать недовольство, причем делают это необычным образом. Антиковидные марши утихли с ужесточением карантина, а вот нелегальные вечеринки и свадьбы продолжают идти, принимая угрожающие масштабы. Так, 24 января в лондонском боро Хакни полиция разогнала рейв с участием 300 человек! На место происшествия пришлось вызывать специальный вертолет и стражей правопорядка с поисковыми собаками. Двумя днями ранее полиция района Стемфорд-Хилл остановила проведение свадьбы, на которой присутствовали более 150 человек. Иногда столько гостей не увидишь и в обычное время, что уж говорить о локдауне!

Правительство старается всеми силами сдержать антиковидные настроения, но это сложно сделать, если они присутствуют среди звезд шоу-бизнеса и… членов парламента. Так, в ноябре 2020 года поп-исполнительница Рита Ора отпраздновала день рождения с друзьями в лондонском ресторане Casa Cruz, пишет The Evening Standard. Пару дней назад выяснилось, что она предложила сотрудникам заведения £5 тыс. за открытие ресторана в локдаун и последующее молчание. Уличные камеры на это время отключили, а гости, среди которых были супермодели Кара и Поппи Делевинь, проходили в ресторан через черный ход. Рита Ора принесла публичные извинения в социальных соцсетях и вызвалась заплатить штраф £10 тыс., однако сделанного не воротишь. Это лишь прибавило рядовым британцам уверенности, что карантин можно нарушать.

А в январе этого года член парламента от партии консерваторов и бывший советник Дэвида Кэмерона Десмонд Суэйн открыто выразил поддержку антипрививочникам и призвал их сопротивляться до последнего. По мнению Суэйна, NHS намеренно завышает цифры статистики, чтобы продлить локдаун, сообщает Sky News. Строптивого депутата не убедили даже показания врачей о переполненности местных больниц и профессиональном выгорании – он отказался извиняться за свои слова.

Чехия, Венгрия и Польша: бунт ресторанов

Для кого-то важнее личная свобода и возможность без ограничений встретиться с родными и близкими, а вот жители Чехии, Венгрии и Польши больше волнуются об экономике и финансах. Рестораны и бары терпят колоссальные убытки на фоне пандемии, многие владельцы уже попрощались со своим бизнесом, большому числу заведений грозит закрытие в 2021 году. Финансовая помощь от государства поступает в ограниченном объеме, поэтому некоторые рестораторы решили открыть заведения на свой страх и риск.

По сообщению CGTN, в Чехии с 24 января начали работать сотни баров и ресторанов. Организаторы протестной акции – сторонники инициативы «Мертвый пес» (Chcípl pes), выступающие против жесткого карантина и призывающие правительство уйти в отставку. «Мы давно разочаровались в нынешнем правительстве и считаем, что оно выбрало неверный путь для борьбы с коронавирусом. С нас уже достаточно. Министры должны освободить свои посты», – заявил соучредитель Chcípl pes Иржи Янечек. В ответ на это в мэрии Праги напомнили, что за нарушение правил карантина ресторанам грозит штраф в размере 20 тыс. крон ($932).

Организаторы протестов в Венгрии объявили, что с 1 февраля в стране откроются более ста ресторанов, пишет Reuters. За возобновление работы в карантин им грозит принудительное закрытие на шесть месяцев или штраф от 1 до 5 млн форинтов ($16 тыс.), однако рестораторы стоят на своем. Ранее премьер-министр Виктор Орбан утверждал, что послабления станут возможны только при снижении числа заболевших коронавирусом или полной вакцинации населения. Венгрия оказалась одним из немногих государств, заключивших сделку на поставки российской вакцины Sputnik V и китайской вакцины Sinopharm.

С 27 января сотни заведений общественного питания начали работать и в Польше, пишет портал Balkan Insight. Участники протестного движения создали инициативу «Мы открываемся» – по хештегу #otwieraMY можно найти владельцев заведений и прочитать их истории. «Мы открываемся, потому что у нас есть маленькие дети, которых нужно одевать, кормить и водить по врачам. Все это стоит денег, – говорит Артур Г., владелец гостиницы и бара в Закопане (туристический городок на юге Польши). – Нам нужно оплачивать счета, а на поддержку правительства мы рассчитывать больше не можем». По его словам, рестораны и пабы получили от государства всего несколько тысяч злотых (около €1 тыс.), а налоговые послабления действовали лишь весной 2020 года.

Не Европой единой

Израиль вырвался в мировые лидеры по числу вакцинированных: за две недели первую дозу получили порядка 15% населения страны. В рамках действующих ограничений гражданам запрещено покидать города, в которых они находятся, собираться в группы более пяти человек в помещении и более десяти на открытом воздухе. Однако 31 января более 10 тыс. человек нарушили эти правила, придя на похороны одного из лидеров общины литовских хасидов – раввина Мешулама Давида Соловейчика, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.

Жители Лимы остались недовольны объявленным в Перу карантином, который будет действовать до 14 февраля. Местные власти ввели комендантский час с 20:00 до 4:00, все непродовольственные магазины и бары закрылись, пишет Republic World. В прошлом году локдаун в стране длился более трех месяцев и привел к падению ВВП страны на 12%.

Что стоит за протестами?

По мнению Томаса Каротерса, вице-президента Фонда Карнеги (Carnegie Endowment for International Peace) по исследованиям в области демократии и прав человека, протесты указывают на увеличивающийся разрыв между властью и обществом. Даже самые развитые страны оказались неспособны справиться с такой масштабной форс-мажорной ситуацией, а власти отказались от диалога с гражданами при установке коронавирусных ограничений.

Чтобы предотвратить дальнейшие протесты, политологи рекомендуют правительствам сменить тактику: своевременно реагировать на дезинформацию о коронавирусе, приводить примеры положительного влияния ограничений на распространение COVID-19 и соблюдать баланс между запретами и удовлетворением базовых потребностей граждан.