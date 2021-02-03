Как снять квартиру

Рассказываем о самых распространенных ошибках

Съем квартиры – один из первоочередных вопросов, с которым сталкивается человек, переехавший в другую страну. При этом, по моему опыту, лишь единицам удается снять хорошее и недорогое постоянное жилье с первой попытки. Вариантов «попадалова» масса – у кого-то соседями по квартире оказались трое веселых растаманов, крепко попахивающих марихуаной, кто-то очутился в неблагополучном гетто с подростковыми бандами у метро, а моя одна знакомая сняла комнату в доме, у хозяйки которого было сразу шесть собак. Семья моих друзей, снявшая комнату в квартире с растаманами, махнула рукой на расходы и съехала сразу же, испугавшись соседства травки и их двенадцатилетнего сына, а вот двое других моих приятелей так и жили в неудачном месте, пока шестимесячный контракт не закончился. Все они совершили одну и ту же ошибку. В статье мы расскажем, что нужно учесть, чтобы этой ошибки (и многих других) избежать.

Удаленка не работает

Ошибка, о которой речь, очень распространенная, и имя ей – дистанционный съем. Так называют аренду жилья без предварительного личного просмотра. Кто-то удовлетворяется фотографиями, кто-то – осмотром по скайпу (довольно частая вещь по нынешним временам).

На первый взгляд, идея выглядит вполне дельной: к моменту приезда уже будет жилье, не придется тесниться в гостинице. Поэтому многие так делают, особенно когда едут с детьми. Но на самом деле это ловушка, рассчитанная на неопытного съемщика.

Во-первых, через глазок камеры, которую держит опытный риелтор, квартира всегда выглядит лучше, чем в жизни, а того, что происходит за окнами, через камеру не увидишь.

Во-вторых, риелторы вам не скажут ни единого плохого слова о соседях – в Британии это не принято. И если вы не увидите их сами, то, скажем так, возможны сюрпризы.

В-третьих, в Лондоне качество жизни куда сильнее определяется качеством района вокруг дома, чем мы привыкли. Иногда мне кажется, что при выборе лондонской квартиры это самое главное. Разрушенное, «бабушкино» жилье тут, в отличие от Москвы, сдают редко, и квартиры, даже недорогие, обычно прилично выглядят. А вот районы различаются как небо и земля, и если этот момент не прояснить, то переселенца тоже, скорее всего, ждут неожиданности.

Главное – посткод

На постсоветском пространстве настолько большой разницы между районами нет, они куда более близки и по составу населения, и по качеству муниципальных дорог, больниц, школ, и по уровню преступности. Исключения из этого правила, разумеется, есть, но в процентном выражении их довольно немного. В Британии же районы, находящиеся в одной части города, могут быть настолько непохожи, как будто они относятся даже не к разным странам, а к разным планетам.

Как известно, в Соединенном Королевстве государство обеспечивает только некоторый базовый уровень качества жизни общества – школ, больниц, полиции, дорог и прочего. Это минимум, который обязан присутствовать во всех точках страны, без исключения. Недорогие зоны довольствуются минимумом (в утешение скажу, что английский базовый уровень существенно выше среднестатистического постсоветского). В дорогих же зонах местная администрация вполне может дополнительно улучшать качество жизни за счет местных же ресурсов: увеличить штат полиции, докупить оборудования в публичные больницы, пригласить учителей с более высокой квалификацией в публичную школу и т. д.

В результате качество жизни в соседних зонах может заметно варьироваться. Что примечательно, зачастую хороший район находится вплотную к плохому, будучи отделенным от него одной узкой дорогой.

Кроме того, в Лондоне гораздо разнообразнее состав населения, чем в любом российском городе, даже в Москве. У многих этнических и религиозных групп лондонцев есть свои районы, где не всегда комфортно жить человеку, который в эту группу не входит.

Социальные маркеры

Сориентироваться помогает цена. Если очень милая квартирка со свежей отделкой очень дешево стоит, то самое время задуматься: почему? Чаще всего причина в плохом районе. Поэтому тщательно изучите информацию в интернете, обращая внимание на состав населения, уровень безработицы и уровень преступности.

Отзывы туристов читать не стоит – нужна статистика, а не чье-то субъективное мнение, поэтому сайты городской полиции и местной администрации в нашем случае будут куда полезнее турсайтов. Особенно внимательно смотрите на структуру местных преступлений и наличие конфликтов населения с полицией – их изобилие указывает на скверный, неблагополучный район. Еще один косвенный признак неблагополучного места – высокая плотность населения.

Также стоит проверить уровень местных государственных школ и больниц. По этому поводу тоже существует официальная статистика. Качество школы определяется ее рейтингом, который можно уточнить по тут, а рейтинг больниц – здесь. Заодно стоит почитать местные новости: если выяснится, что все окрестные школы, как на подбор, обладают сниженным рейтингом, а в местном госпитале закрывают отделения, то это признак не очень хорошего места для жизни.

Шкала муниципального налога

Вторая вещь, которую нужно учесть при выборе квартиры, – уровень Council Tax. Это местный налог, ежемесячно взимаемый с каждого хозяйства. Он делится на восемь категорий (bands) и может довольно сильно отличаться от зоны к зоне. Чем качественнее место, тем выше налог, так как он связан со стоимостью жилья. Обычно если квартиру или дом сдают покомнатно, то Council Tax платит владелец, а вот если вы снимете отдельное жилище, платить его придется вам.

Транспортные расходы

Еще одна вещь, без учета которой квартиру в Лондоне снимать нельзя, – цена транспорта. В городе целых девять зон метро, и ежедневные поездки на работу здесь обходятся дорого. Аренда квартиры чуть подальше от центра вполне может оказаться менее выгодной, чем в зоне поближе. По логике вещей, должно быть наоборот, но расходы на транспорт способны свести на нет экономию на арендной плате, особенно если в семье общественным транспортом пользуются несколько человек. Проверить тарифы можно на сайте TfL.

Смотрим в оба

Как уже было сказано выше, не удовлетворяйтесь скайпом и фотографиями, обязательно посмотрите будущее место жительства лично. Кроме квартиры, нужно взглянуть на здание, в котором она находится: в Лондоне много домов, которые строились до появления нынешних гигиенических стандартов (ограничений по уровню запыленности, шума и т. д.). К примеру, окна спален в милом и, на первый взгляд, вполне уютном домике запросто могут выходить прямо на полотно железной дороги или крупное шоссе.

В России жилых зданий догигиенической эпохи почти не осталось, а вот в Британии их много – около 70% домовладельцев владеют домами, которые старше ста лет.

Также стоит посмотреть район. Погуляйте по улицам, приглядитесь к людям. В идеале стоит прийти один раз днем, а потом еще разок вечером: иногда бывает, что днем все выглядит приемлемо, а с наступлением темноты начинается специфическая ночная жизнь, из-за которой может быть страшно выйти на улицу.

Если же и в квартире, и вокруг нее все в порядке, да и информация у вас позитивная из всех источников, то поздравляю, вы нашли жилье!

Подготовила Елена Чернявская