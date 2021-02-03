﻿﻿﻿﻿﻿

Как снять жилье в Британии – 2

Как снять жилье в Британии – 2
фото123rf.com

Рассказываем о самых распространенных ошибках

Съем квартиры – один из первоочередных вопросов, с которым сталкивается человек, переехавший в другую страну. При этом, по моему опыту, лишь единицам удается снять хорошее и недорогое постоянное жилье с первой попытки. Вариантов «попадалова» масса – у кого-то соседями по квартире оказались трое веселых растаманов, крепко попахивающих марихуаной, кто-то очутился в неблагополучном гетто с подростковыми бандами у метро, а одна моя знакомая сняла комнату в доме, у хозяйки которого было сразу шесть собак. Семья моих друзей, снявшая комнату в квартире с растаманами, махнула рукой на расходы и съехала сразу же, испугавшись соседства травки и своего двенадцатилетнего сына, а вот двое других моих приятелей так и жили в неудачном месте, пока шестимесячный контракт не закончился. Все они совершили одну и ту же ошибку. В статье мы расскажем, что нужно учесть, чтобы этой ошибки (и многих других) избежать. 

Удаленка не работает

Ошибка, о которой речь, очень распространенная, и имя ей – дистанционный съем. Так называют аренду жилья без предварительного личного просмотра. Кто-то удовлетворяется фотографиями, кто-то – осмотром по скайпу (довольно частая вещь по нынешним временам).

На первый взгляд, идея выглядит вполне дельной: к моменту приезда уже будет жилье, не придется тесниться в гостинице. Поэтому многие так делают, особенно когда едут с детьми. Но на самом деле это ловушка, рассчитанная на неопытного съемщика.

Во-первых, через глазок камеры, которую держит опытный риелтор, квартира всегда выглядит лучше, чем в жизни, а того, что происходит за окнами, через камеру не увидишь.

Во-вторых, риелторы вам не скажут ни единого плохого слова о соседях – в Британии это не принято. И если вы не увидите их сами, то, скажем так, возможны сюрпризы.

В-третьих, в Лондоне качество жизни куда сильнее определяется качеством района вокруг дома, чем мы привыкли. Иногда мне кажется, что при выборе лондонской квартиры это самое главное. Разрушенное, «бабушкино» жилье тут, в отличие от Москвы, сдают редко, и квартиры, даже недорогие, обычно прилично выглядят. А вот районы различаются как небо и земля, и если этот момент не прояснить, то переселенца тоже, скорее всего, ждут неожиданности. 

Главное – посткод

На постсоветском пространстве настолько большой разницы между районами нет, они куда более близки и по составу населения, и по качеству муниципальных дорог, больниц, школ, и по уровню преступности. Исключения из этого правила, разумеется, есть, но в процентном выражении их довольно немного. В Британии же районы, находящиеся в одной части города, могут быть настолько непохожи, как будто они относятся даже не к разным странам, а к разным планетам.

Как известно, в Соединенном Королевстве государство обеспечивает только некоторый базовый уровень качества жизни общества – школ, больниц, полиции, дорог и прочего. Это минимум, который обязан присутствовать во всех точках страны, без исключения. Недорогие зоны довольствуются минимумом (в утешение скажу, что английский базовый уровень существенно выше среднестатистического постсоветского). В дорогих же зонах местная администрация вполне может дополнительно улучшить качество жизни за счет местных же ресурсов: увеличить штат полиции, докупить оборудования в публичные больницы, пригласить учителей с более высокой квалификацией в публичную школу и т. д.

В результате качество жизни в соседних зонах может заметно варьироваться. Что примечательно, зачастую хороший район находится вплотную к плохому, будучи отделенным от него одной узкой дорогой. 

Кроме того, в Лондоне гораздо разнообразнее состав населения, чем в любом российском городе, даже в Москве. У многих этнических и религиозных групп лондонцев есть свои районы, где не всегда комфортно жить человеку, который в эту группу не входит. 

Социальные маркеры

Сориентироваться помогает цена. Если очень милая квартирка со свежей отделкой очень дешево стоит, то самое время задуматься: почему? Чаще всего причина в плохом районе. Поэтому тщательно изучите информацию в интернете, обращая внимание на состав населения, уровень безработицы и уровень преступности.

Отзывы туристов читать не стоит – нужна статистика, а не чье-то субъективное мнение, поэтому сайты городской полиции и местной администрации в нашем случае будут куда полезнее турсайтов. Особенно внимательно смотрите на структуру местных преступлений и наличие конфликтов населения с полицией – их изобилие указывает на скверный, неблагополучный район. Еще один косвенный признак неблагополучного места – высокая плотность населения. 

Также стоит проверить уровень местных государственных школ и больниц. По этому поводу тоже существует официальная статистика. Качество школы определяется ее рейтингом, который можно уточнить тут, а рейтинг больниц – здесь. Заодно стоит почитать местные новости: если выяснится, что все окрестные школы, как на подбор, обладают сниженным рейтингом, а в местном госпитале закрывают отделения, то это признак не очень хорошего места для жизни. 

Шкала муниципального налога

Вторая вещь, которую нужно учесть при выборе квартиры, – уровень Council Tax. Это местный налог, ежемесячно взимаемый с каждого хозяйства. Он делится на восемь категорий (bands) и может довольно сильно отличаться от зоны к зоне. Чем качественнее место, тем выше налог, так как он связан со стоимостью жилья. Обычно если квартиру или дом сдают покомнатно, то Council Tax платит владелец, а вот если вы снимете отдельное жилище, платить его придется вам. 

 

https://www.needpix.com/

Транспортные расходы

Еще одна вещь, без учета которой квартиру в Лондоне снимать нельзя, – цена транспорта. В городе целых девять зон метро, и ежедневные поездки на работу здесь обходятся дорого. Аренда квартиры чуть подальше от центра вполне может оказаться менее выгодной, чем в зоне поближе. По логике вещей, должно быть наоборот, но расходы на транспорт способны свести на нет экономию на арендной плате, особенно если в семье общественным транспортом пользуются несколько человек. Проверить тарифы можно на сайте TfL

Смотрим в оба

Как уже было сказано выше, не удовлетворяйтесь скайпом и фотографиями, обязательно посмотрите будущее место жительства лично. Кроме квартиры, нужно взглянуть на здание, в котором она находится: в Лондоне много домов, которые строились до появления нынешних гигиенических стандартов (ограничений по уровню запыленности, шума и т. д.). К примеру, окна спален в милом и, на первый взгляд, вполне уютном домике запросто могут выходить прямо на полотно железной дороги или крупное шоссе.

В России жилых зданий догигиенической эпохи почти не осталось, а вот в Британии их много – около 70% домовладельцев владеют домами, которые старше ста лет. 

Также стоит посмотреть район. Погуляйте по улицам, приглядитесь к людям. В идеале стоит прийти один раз днем, а потом еще разок вечером: иногда бывает, что днем все выглядит приемлемо, а с наступлением темноты начинается специфическая ночная жизнь, из-за которой может быть страшно выйти на улицу.

Если же и в квартире, и вокруг нее все в порядке, да и информация у вас позитивная из всех источников, то поздравляю, вы нашли жилье!

Подготовила Елена Чернявская

profile-sample2
Актуальная иммиграционная информация от компании Law Firm
03-02-2021
profile-sample2
Грехи, парадоксы и бредни Льюиса Кэрролла
03-02-2021
profile-sample2
Шотландские ученики вернутся в школу в феврале
03-02-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.