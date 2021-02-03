Актуальная иммиграционная информация от компании Law Firm

Проживавший в Великобритании под вымышленной личностью нелегал получил право остаться

Кража чьей-либо личности не является ложным представлением для целей 20-летнего заявления о проживании, как установил Высший трибунал. Речь идет о судебном деле Mahmood Bangladesh [2020] UKUT 376 (IAC).

По фабуле дела, 41-летний гражданин Бангладеш Султан Махмуд живет в Великобритании по крайней мере с 1996 года, но не как Султан Махмуд. Для своего работодателя, врача и налогового инспектора он был британским гражданином Резаулом Каримом, 44 лет. Он принял личность другого человека (и номер его национального страхования) и прожил в этом обличье более 10 лет.

В 2009 году г-н Махмуд подал заявление на постоянное место жительства (ПМЖ). Он сделал это от своего имени, но открыто признал свою фальшивую личность – доказательства в поддержку его заявления включали одиннадцать бланков Р60, датированных с 1998 по 2009 год, на имя Резаула Карима. Махмуд утверждал, что его двойная жизнь не является нарушением иммиграционных законов.

Неудивительно, что Home Office отклонил его заявление, но г-н Махмуд достиг 20-летнего непрерывного (хотя и незаконного) проживания в Великобритании. Это дало возможность упорядочить его пребывание в соответствии с правилами длительного проживания, и гражданин Бангладеш должным образом обратился за разрешением остаться в соответствии с правилом 20 лет.

Камнем преткновения стали правила для 20-летних визовых заявок. Отклоняя ходатайство г-на Махмуда, Home Office сослался на два положения из правил: «Заявителю будет отказано во временном виде на жительство, если… присутствие заявителя в Великобритании не способствует общественному благу, поскольку их поведение… характер, ассоциации или другие причины делают нежелательным позволять им оставаться в Великобритании» (пункт S-LTR.1.6 приложения FM) и «Заявителю может быть отказано, если… заявитель сделал ложные заявления или не раскрыл какой-либо существенный факт в предыдущем заявлении о разрешении на въезд, разрешении на визу, разрешении на пребывание либо об изменении разрешения или в предыдущем визовом заявлении, основанном на правах человека» (пункт S-LTR.4.2).

В апелляции судья трибунала первого уровня поддержал позицию Home Office, заявив, что г-н Махмуд постоянно обманывал государство в течение более чем 10 лет.

Ложные представления не имеют отношения к делу

К тому времени, когда дело дошло до Высшего трибунала, Home Office перестал ссылаться на пункт S-LTR.1.6. Это положение, по мнению департамента Home Office, распространялось на использование обманных или нечестных сведений в предыдущем заявлении об иммиграционном статусе. За это отвечал другой пункт правил, а именно S-LTR.4.2. Судьи Высшего трибунала Блюм и О’Каллаган согласились: «Пункт S-LTR.1.6, являющийся обязательным основанием для отказа, не распространяется на использование ложных представлений или нераскрытие существенных фактов в заявлении о предоставлении разрешения на пребывание или в предыдущем заявлении об иммиграционном статусе».

Проблема, с которой столкнулся Home Office в этом случае, заключалась в том, что, хотя г-н Махмуд, несомненно, сделал ложные заявления, он не направил их в Home Office. Для целей своего иммиграционного дела мистер Махмуд был исключительно честен: он прислал P-60 и раскрыл свою личность.

Далее Высший трибунал заявил: «В этом деле заявитель последовательно информировал ответчика о том, что, хотя он нечестно присвоил себе личность и номер National Insurance для обеспечения занятости и использовал личность британского гражданина для обеспечения доступа к NHS, он был открыт и честен с ответчиком в отношении того, что трудовые и налоговые документы, сопровождающие заявление, были обеспечены с помощью фальшивого удостоверения личности. Мы считаем важным, чтобы формы Р60, действительно выданные, но являющиеся продуктом недобросовестности в отношении личности, считались второстепенными по отношению к заявлению о предоставлении разрешения на длительное проживание. Их цель состояла в том, чтобы продемонстрировать длительное проживание, но это не было требованием соответствующего правила, чтобы заявитель предоставил формы P60. Апеллянт полагался на них, чтобы установить свое длительное место жительства, задачу, которую они были способны выполнить, а не для того, чтобы установить, что апеллянт был лицом, указанным в них».

Судьи также добавили: «Ложное представление в этом вопросе заключалось в предоставлении различным работодателям нечестно предполагаемой личности и номера National Insurance для обеспечения занятости… Поскольку ответчик с самого начала открыто информировал о своих действиях, в его заявлении не было сделано ложных заявлений от имени заявителя о том, что он является британским гражданином по имени Резаул Карим, который родился в 1976 году, имел определенный номер National Insurance, имел законное право на работу и в ходе законного трудоустройства заработал суммы, указанные в одиннадцати формах P60».

Трибунал первого уровня допустил ошибку, сосредоточившись на ложных заявлениях, не рассмотрев, были ли они сделаны в предыдущем иммиграционном заявлении. И не встретив препятствий, г-н Махмуд выиграл дело: Высший трибунал пересмотрел свое решение и разрешил ему остаться в Великобритании в соответствии с 20-летним правилом нахождения в стране.

Когда может быть обжаловано иммиграционное решение, касающееся прав человека?

Различие между иском и заявлением лежало в основе недавнего решения Высокого суда по делу Yerokun (Refusal of claim; Mujahid) Nigeria [2020] UKUT 377 (IAC).

Согласно фабуле дела, г-н Ерокун подал заявку на разрешение остаться в Великобритании на основании прав человека на частную и семейную жизнь. Это заявление было отклонено, но ему был предоставлен вид на жительство вне иммиграционных правил сроком на 6 месяцев.

Поскольку его первоначальное заявление о выдаче вида на жительство на более долгий срок было отклонено, он подал апелляцию. В 2018 году судебный трибунал первого уровня согласился с тем, что он имеет право обжаловать отказ, и удовлетворил его апелляцию.

Высокий суд отменил это решение на том основании, что нет никакого права обжаловать отказ в удовлетворении визового заявления, поданного на основании прав человека, а только можно обжаловать отказ в удовлетворении иска о правах человека.

В чем же разница?

Статья 82(1) Закона о гражданстве, иммиграции и убежище 2002 года предусматривает: заявитель может подать апелляцию в суд, если: а) государственный секретарь принял решение отклонить иск о защите, выдвинутый заявителем, б) государственный секретарь принял решение отклонить иск о защите прав человека, выдвинутый заявителем, или в) государственный секретарь принял решение аннулировать правовой статус защиты заявителя.

Не подвергалось оспариванию то, что г-н Ерокун подал визовое заявление о правах человека (то есть заявление о том, что его депортация из Великобритании нарушит его права человека). Но это требование не было отклонено. Оно было принято: ему было предоставлено временное разрешение остаться в Великобритании сроком на 6 месяцев. Однако его первоначальное визовое заявление касалось того, чтобы остаться на более длительный срок, и оно было отклонено Home Office.

Как таковое право на апелляцию отсутствовало: «Лицо, подающее заявление со ссылкой на поданный иск, добивается определенного положительного решения, вытекающего из обстоятельств его дела. Лицо, принимающее решение, может признать эти обстоятельства, но не склонно предоставлять желаемое конкретное решение. Таким образом, нет ничего противоречивого в отказе в удовлетворении заявления при признании (и, следовательно, не отказе) требования. Закон предусматривает право обжалования отказов в удовлетворении исков… но в нем ничего не говорится о праве обжалования отказа в удовлетворении визового заявления».

Этот вывод был подкреплен тем фактом, что в соответствии со статьей 104(4B) Закона о гражданстве, иммиграции и убежище 2002 года апелляция должна рассматриваться как отклоненная, если заявителю предоставляется разрешение на рассмотрение его апелляции: «Это приводит к тому, что если человеку отказывают в удовлетворении его прав и он подает апелляцию, то предоставление ему вида на жительства, каким бы коротким он ни был, прекращает его апелляцию. Немыслимо, чтобы было предусмотрено право на апелляцию, когда то же самое право было предоставлено до того, как апелляция могла быть подана».

Аналогичная проблема возникла и в другом судебном деле, Mujahid [2020] UKUT 85 (IAC), где Home Office отказал в удовлетворении заявления о бессрочном виде на жительство (ПМЖ) для проживания в стране, но тем не менее предоставил заявителю временный вид на жительство. В том деле также не было права на апелляцию. Единственный способ оспорить такой отказ – это гораздо более ограничительный и дорогостоящий процесс судебного пересмотра, известный как Judicial Review process.

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