﻿﻿﻿﻿﻿

Проект «Открытые двери» ждет новых участниц!

Проект «Открытые двери» ждет новых участниц!

Благотворительный проект HealthProm «Открытые двери» существует уже больше двух лет. Изначально этот проект помогал адаптироваться в новой среде русскоязычным женщинам, проживающим в Лондоне. Администратор проекта Светлана Кондратьева рассказала, чем его команда занимается сейчас.

– В рамках проекта мы помогали женщинам-мигрантам изучать английский язык, проводили серию семинаров по поиску работы в Англии, а также организовывали группы психологической поддержки, где женщины размышляли о выгорании, стрессе, преодолении страхов.

Команда Healthprom до пандемии

В пандемию коронавируса приоритеты нашего проекта немного сместились. Сейчас наша основная цель – это помощь всем русскоязычным женщинам-мигрантам в Великобритании в решении сложностей и проблем, вызванных пандемией.

Мы, как и прежде, продолжаем уроки английского языка два раза в неделю. Но основный упор мы делаем на Job Club с Ольгой Сильверман, профессиональным карьерным консультантом, где мы стараемся максимально помочь женщинам найти работу в нынешние непростые времена, и на психологическую поддержку.

Стресс, депрессии, тревога, к сожалению, наши частные спутники в эти дни. Понимая это, мы стараемся предложить мероприятия, направленные на то, чтобы помочь женщинам-мигрантам справиться с растущим напряжением и тревогой.

Мы проводим группы психологической поддержки раз в две недели в пятницу вечером. Группу ведет Мария Ходурская, профессиональный психолог и психотерапевт с большим опытом работы как в России, так и в Великобритании. На групповых занятиях женщины обсуждают такие темы, как выгорание и его возможные причины (локдаун, дети, семья и семейные обязанности, отношения), говорят об абьюзивных отношениях и поиске выхода из них, учатся говорить «нет» своему абьюзеру; тема изменений и их принятия тоже обсуждается на этих встречах. Группы у нас закрытые, и попасть на них можно, только пройдя короткое собеседование с Марией. Мы верим, что группы станут большой поддержкой женщинам-мигрантам во время уже третьего локдауна в Англии.

Другой инициативой в рамках нашей психологической поддержки является цикл бесплатных вебинаров «Семь Я» с Максимом Ильюшенко, индивидуальным и семейным психотерапевтом, ведущим психологических семинаров. Во время этих вебинаров мы хотим познакомить наших участниц с несколькими психологическими теориями, которые помогут им разобраться в частых причинах семейных ссор, недопонимания и разрыва отношений. Мы поговорим о внутренней семье, о теории привязанности, а также проведем два вебинара с использованием техник имаго-диалогов.

Мы надеемся, что благодаря нашим сессиям участницы смогут гармонизировать свою жизнь. Первый вебинар из этого цикла состоится в следующую пятницу, 12 февраля, в 10:30.

Дополнительно мы работаем с профессиональными психологами и психотерапевтами, такими как Алена Лебедь и Ольга Максименко, которые проводят бесплатные индивидуальные консультации для женщин.

И последнее. Каждый вторник в 10:00 прекрасная Иоланда, преподаватель йоги с 25-летним стажем практики, проводит классы йоги, которые не только помогают компенсировать недостаток физических упражнений во время карантина, но и дают эффективный способ нейтрализовать депрессию и стресс, просто отдохнуть и расслабиться.

Проект «Открытые двери» рад предложить свою помощь абсолютно всем русскоязычным женщинам, проживающим в Англии. Наши мероприятия бесплатны и открыты для всех, кто не боится признать свою уязвимость, отсутствие самореализации, домашнее насилие или проблемы в семье. Мы хотим стать опорой русскоязычным женщинам-мигрантам, их проводником в более светлое будущее!

Бесплатные классы и мероприятия проекта «Открытые двери»:

– йога с Иоландой Довер – по вторникам в 10:00;

– классы английского языка с Патрисией и Лиззи – по средам и пятницам в 10:00 (TBC);

– Job Club с Ольгой Сильверман – по четвергам в 11:00;

– группы психологической поддержки с Марией Ходурской – раз в две недели по пятницам в 20:00;

– цикл бесплатных вебинаров «Семь Я» с Максимом Ильюшенко – 12 февраля, 12 марта, 23 апреля и 14 мая в 10:30;

– бесплатные консультации психологов.

Более подробную информацию вы сможете найти на нашей странице в «Фейсбуке» и на нашем сайте healthprom.org.

profile-sample2
Грехи, парадоксы и бредни Льюиса Кэрролла
03-02-2021
profile-sample2
Шотландские ученики вернутся в школу в феврале
03-02-2021
profile-sample2
Оптимистичный постапокалипсис для «Оскара»
03-02-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.