Проект «Открытые двери» ждет новых участниц!

Благотворительный проект HealthProm «Открытые двери» существует уже больше двух лет. Изначально этот проект помогал адаптироваться в новой среде русскоязычным женщинам, проживающим в Лондоне. Администратор проекта Светлана Кондратьева рассказала, чем его команда занимается сейчас.

– В рамках проекта мы помогали женщинам-мигрантам изучать английский язык, проводили серию семинаров по поиску работы в Англии, а также организовывали группы психологической поддержки, где женщины размышляли о выгорании, стрессе, преодолении страхов.

В пандемию коронавируса приоритеты нашего проекта немного сместились. Сейчас наша основная цель – это помощь всем русскоязычным женщинам-мигрантам в Великобритании в решении сложностей и проблем, вызванных пандемией.

Мы, как и прежде, продолжаем уроки английского языка два раза в неделю. Но основный упор мы делаем на Job Club с Ольгой Сильверман, профессиональным карьерным консультантом, где мы стараемся максимально помочь женщинам найти работу в нынешние непростые времена, и на психологическую поддержку.

Стресс, депрессии, тревога, к сожалению, наши частные спутники в эти дни. Понимая это, мы стараемся предложить мероприятия, направленные на то, чтобы помочь женщинам-мигрантам справиться с растущим напряжением и тревогой.

Мы проводим группы психологической поддержки раз в две недели в пятницу вечером. Группу ведет Мария Ходурская, профессиональный психолог и психотерапевт с большим опытом работы как в России, так и в Великобритании. На групповых занятиях женщины обсуждают такие темы, как выгорание и его возможные причины (локдаун, дети, семья и семейные обязанности, отношения), говорят об абьюзивных отношениях и поиске выхода из них, учатся говорить «нет» своему абьюзеру; тема изменений и их принятия тоже обсуждается на этих встречах. Группы у нас закрытые, и попасть на них можно, только пройдя короткое собеседование с Марией. Мы верим, что группы станут большой поддержкой женщинам-мигрантам во время уже третьего локдауна в Англии.

Другой инициативой в рамках нашей психологической поддержки является цикл бесплатных вебинаров «Семь Я» с Максимом Ильюшенко, индивидуальным и семейным психотерапевтом, ведущим психологических семинаров. Во время этих вебинаров мы хотим познакомить наших участниц с несколькими психологическими теориями, которые помогут им разобраться в частых причинах семейных ссор, недопонимания и разрыва отношений. Мы поговорим о внутренней семье, о теории привязанности, а также проведем два вебинара с использованием техник имаго-диалогов.

Мы надеемся, что благодаря нашим сессиям участницы смогут гармонизировать свою жизнь. Первый вебинар из этого цикла состоится в следующую пятницу, 12 февраля, в 10:30.

Дополнительно мы работаем с профессиональными психологами и психотерапевтами, такими как Алена Лебедь и Ольга Максименко, которые проводят бесплатные индивидуальные консультации для женщин.

И последнее. Каждый вторник в 10:00 прекрасная Иоланда, преподаватель йоги с 25-летним стажем практики, проводит классы йоги, которые не только помогают компенсировать недостаток физических упражнений во время карантина, но и дают эффективный способ нейтрализовать депрессию и стресс, просто отдохнуть и расслабиться.

Проект «Открытые двери» рад предложить свою помощь абсолютно всем русскоязычным женщинам, проживающим в Англии. Наши мероприятия бесплатны и открыты для всех, кто не боится признать свою уязвимость, отсутствие самореализации, домашнее насилие или проблемы в семье. Мы хотим стать опорой русскоязычным женщинам-мигрантам, их проводником в более светлое будущее!

Бесплатные классы и мероприятия проекта «Открытые двери»:

– йога с Иоландой Довер – по вторникам в 10:00;

– классы английского языка с Патрисией и Лиззи – по средам и пятницам в 10:00 (TBC);

– Job Club с Ольгой Сильверман – по четвергам в 11:00;

– группы психологической поддержки с Марией Ходурской – раз в две недели по пятницам в 20:00;

– цикл бесплатных вебинаров «Семь Я» с Максимом Ильюшенко – 12 февраля, 12 марта, 23 апреля и 14 мая в 10:30;

– бесплатные консультации психологов.

Более подробную информацию вы сможете найти на нашей странице в «Фейсбуке» и на нашем сайте healthprom.org.