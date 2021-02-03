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Шотландские ученики вернутся в школу в феврале

Шотландские ученики вернутся в школу в феврале
Фото:123rf.com

По плану первыми к занятиям приступят младшие школьники

Подавляющее большинство школьников в Шотландии перешли на домашнее и дистанционное обучение еще с Рождества, так как школы в стране закрылись из-за новой волны пандемии. В этом году эксперты предупредили первого министра Шотландии Николу Стерджен о необходимости возобновления очной формы обучения, иначе дети рискуют не наверстать упущенные знания.

2 февраля министр выступила на заседании местного парламента, где заявила, что тоже хочет как можно быстрее открыть школы. Поэтапное возвращение детей в образовательные учреждения начнется с 22 февраля, пишет BBC. Первыми к занятиям вернутся ученики первых-третьих классов, сообщила Стерджен. После этого школы начнут посещать готовящиеся к аттестации ученики выпускных классов, но только на неполный день и не все сразу.

Окончательное решение об открытии школ будет принято через две недели, тогда же Стерджен изложит подробный план возобновления очного обучения в колледжах и университетах.

Все остальные коронавирусные ограничения будут действовать в Шотландии минимум до конца февраля. Первый министр надеется, что послабления станут возможными с марта, однако у некоторых есть сомнения по этому поводу: на 2 февраля в Шотландии вакцинировано всего 13,4% взрослого населения. В Англии этот показатель составляет 18,4%, в Уэльсе – 17%, а в Северной Ирландии – 15,6%.

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