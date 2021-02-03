SOS! Учимся из дома!

Многие родители сегодня беспокоятся об образовании своих детей, ведь большинство школьников теперь учится дома. Но спешим их успокоить: благодаря непрестанным усилиям учителей учеба все равно идет полным ходом.

Когда 5 января было объявлено, что школы будут открыты только для детей ключевых работников и школьников с особыми потребностями, родители вздрогнули от ужаса. Воспитание детей само по себе сложная задача, даже в лучшие времена, но когда дети находятся дома каждый день, день за днем, и вам приходится надзирать за их обучением, это превращается в неразрешимую проблему. Отец двоих детей из Лидса Эррол Меррей считает, что неспроста преподавание – профессиональный и оплачиваемый труд: «Идея совместить уход за детьми и их обучение с полноценной работой в течение всего дня уже очень смелая, а без предварительной подготовки это в принципе неосуществимо».

Неудивительно, что многие родители переживали о влиянии карантина на обучение и академический прогресс своих отпрысков. Однако с мартовского локдауна школы смогли существенно улучшить возможности удаленного обучения, которые они предоставляют. В первый раз столкнувшись с карантином, учителя, как и все жители страны, растерялись, и им пришлось быстро разработать стратегии для онлайн-обучения на дому.

Но к январю школы подготовились лучше. Джени Куксли, директор начальной школы Briar Hill в Нортгемптоне, вместе с командой учителей месяцами готовила буклеты, включающие годовой курс обучения для всех школьных предметов и классов, от первого до шестого. «К 1 сентября все материалы были предварительно загружены на Google Classroom. Для тех детей, у которых был доступ к интернету, уже все было готово, а те, у кого его не было, получили сами буклеты по почте», – говорит Джени.

Так что когда большинству детей пришлось перейти на дистанционное обучение в январе 2021 года, все ученики Briar Hill, а также еще 22 школ в трасте под руководством Джени смогли воспользоваться этим преимуществом. «Помимо буклетов, мы подговили обучающие видео и озвучили ролики, которые помогают разобраться в теме урока и назначенных заданиях. Наши учителя и их помощники каждую неделю созваниваются с родителями каждого ребенка, чтобы узнать, как идут дела и все ли справляются. Это наш моральный долг».

Каждая школа организует учебный процесс немного по-своему. Некоторые школы дают от 3 до 5 онлайн-уроков в день, в других школах учителя записывает уроки, которые можно просмотреть онлайн, при этом одновременно можно обратиться к ним с вопросами или за помощью, если возникнут какие-то сложности.

Школы и колледжи взаимодействуют между собой, привлекая экспертов в области новейших технологий. Но не у каждого ребенка есть доступ к компьютеру или Wi-Fi – и школы, и правительство прекрасно это сознают. Теперь школы могут поддержать детей из малообеспеченных семей с помощью £400-миллионной правительственной схемы, обеспечивающей доступ к нужным технологиям.

Примерно половина учеников средней школы Havelock Academy в Гримзби считается детьми из малообеспеченных семей. Директор школы Эмма Маршалл выяснила, какие технологические возможности есть у каждого студента, и выдала необходимые устройства всем, у кого их не было. Затем учителя подготовили инструкции по использованию техники и удостоверились, что каждый может зайти на портал для удаленного обучения с сайта школы, кликнув мышью всего один раз. «Мы также подготовили распечатки с заданиями для тех, кто все равно испытывает серьезные сложности, работая онлайн», – говорит Эмма. Теперь дети могут участвовать в живых уроках в дополнение к заданиям. «Периодически мы выпускаем ободряющие видеоролики с участием сотрудников школы, чтобы сказать: да, мы здесь, мы с вами, мы скучаем, мы хотим видеть ваши улыбки – мы заботимся о вас!» – говорит Эмма.

Все больше родителей признают, что школы проводят грандиозную работу, позволяющую учить детей удаленно. Бен Эванс, чьи дочери – Лили (9 лет) и Поппи (4 года) – учатся в Cornerstone Academy в Девоне, говорит: «Я невероятно благодарен школе за то, что дети могут общаться с учителями каждый день и видеть своих друзей на экране. Я считаю, что это помогает поддерживать ощущение нормальной жизни».

Хотите помочь своему школьнику на удаленке, но не знаете, что делать? Рекомендуют эксперты:

«Я бы посоветовала реально оценивать силы, свои и ребенка, – говорит семейный психолог из Уотфорда Светлана Охотникова, – и не проваливаться в перфекционизм. Если что-то недоделано, то не корить себя и не ругать ребенка. В образовательном процессе лучше сейчас что-то недоучить, чем уубит у ребенка всю мотивацию учиться. И еще если совсем сил и времени нет, то искать и делать то, что самому взрослому интересно: история, география, культура. Через интерес взрослого и ребенок загорится».

Ольга Брамли, основатель и директор Лондонской школы русского языка и литературы – экзаменационного центра Pearson, рекомендует в первую очередь обеспечить детям удобное рабочее место за компьютером, отрегулировать яркость и четкость экрана, чтобы дети не портили глаза, создать тишину и оказывать поддержку во время занятий, всегда, когда она возможна и нужна. «Важно также проследить, чтобы домашние задания начали выполняться в течение первых 48 часов после уроков, пока детская память еще свежа!» – подчеркивает она.

Дополнительная поддержка для детей из малообеспеченных семей



Правительство Соединенного Королевства:

– инвестировало более £400 млн в технологическую поддержку удаленного обучения детей и подростков, включая выдачу 1,3 млн ноутбуков и планшетов;

– заключило партнерство с ведущими мобильными операторами, обеспечив бесплатный интернет малообеспеченным семьям до июля 2021 года;

– предоставило 54 тыс. беспроводных роутеров 4G с бесплатным трафиком в рамках академического года, чтобы открыть школьникам доступ к обучению и важным социальным услугам онлайн;

– предоставило дополнительные £300 млн детским садам, школам и колледжам для проведения индивидуальных занятий с детьми (в рамках миллиардной программы Covid Catch Up Fund).