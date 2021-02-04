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Британцы вернули £16 млрд долгов за 2020 год

Британцы вернули £16 млрд долгов за 2020 год
Фото:123rf.com

Это произошло из-за рекордного снижения расходов на товары и услуги

Благодаря карантину в 2020 году жители Великобритании смогли погасить часть долгов перед банками, пишет The Guardian. Чистые выплаты по кредитным картам, потребительским кредитам, студенческим займам и автокредитам составили £16,6 млрд – это самый большой приток финансовых средств в банки с 1993 года.

Темпы роста потребительского кредитования упали на 7,5%, утверждают специалисты Банка Англии. Расходы на товары и услуги также заметно снизились: многие начали работать из дома, стали покупать только самое необходимое и не тратили деньги на поездки за рубеж.

Даже в декабре 2020 года, несмотря на сезон рождественских покупок, британцы не только не потратили лишнего, но и смогли вернуть банкам £1 млрд долгов.

Тем не менее, карантин только увеличил разрыв между бедными и богатыми. Более обеспеченные жители Великобритании только выиграли от локдауна в 2020 году, однако почти 9 млн человек были вынуждены взять в долг больше, чем обычно.

Кроме того, увеличилась задолженность бизнеса перед банками. Чтобы удержаться на плаву, в прошлом году компании взяли кредиты на сумму в £43,3 млрд. Министр финансов Великобритании Риши Сунак столкнулся с растущими призывами поддержать бизнес, пострадавший от пандемии, в особенности туристические компании, а также сети гостиниц и отелей.

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