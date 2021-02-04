Оксфордский университет проведет испытания комбинации вакцин Pfizer и AstraZeneca

Взаимозаменяемость препаратов может ускорить процесс вакцинации населения

В Великобритании скоро начнутся испытания комбинации вакцин от англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech. Исследованием займутся специалисты Оксфордского университета, сообщает The Guardian. Проект получил финансовую поддержку от правительства Великобритании.

Для проведения эксперимента университет планирует набрать 820 волонтеров старше 50 лет, еще не привитых от коронавируса. Часть из них получит две дозы разных вакцин, другая – две дозы какой-то одной из них, чтобы позже можно было сравнить результаты.

Взаимозаменяемость препаратов может ускорить процесс вакцинации населения. Это особенно важно, если с поставками возникнут какие-то проблемы. Кроме того, есть вероятность, что введение двух разных вакцин обеспечит большую защиту от новых штаммов COVID-19 – британского, бразильского и южноафриканского.

Специалисты в области здравоохранения говорят, что результаты испытаний важны не только для Великобритании, но и для всего мира. Однако министр по вопросам вакцинации Надим Захави предупредил, что врачи не будут использовать два разных препарата, пока не будет полностью доказана безопасность такого способа вакцинации.