Пять главных британских художников

Среди британских художников можно выделить тех, кто оказал максимальное влияние на развитие мирового искусства. Это философы искусства, запечатлевшие суть своей эпохи.

Уильям Тернер (1775-1851) является истинным национальным достоянием, его работам посвящено целое крыло лондонского музея Тейт Британ. Еще до Салона отверженных в Париже 1863 года, с которого принято отсчитывать рождение модернизма и современного искусства, королевский академик Уильям Тернер предложил абсолютно революционный подход к живописи, граничивший с абстракцией, чем заслужил репутацию сумасшедшего в консервативной викторианской Англии.

В позднем творчестве он предвосхитил достижения живописи конца XIX – начала XX вв. Тернер являлся истинным кумиром молодых художников, в том числе некоторых французских импрессионистов, которые жили в Лондоне во время франко-прусской войны 1870-71 гг.

Пожалуй, самая известная его работа «Дождь, пар и скорость – Большая западная железная дорога» (1844 г.) находится в постоянной экспозиции Национальной галереи. Картина отражает восхищение художника достижениями научно-технического прогресса после поездки по Западной железной дороге и изображает мчащийся поезд. Мы четко можем различить его дымящуюся трубу, а все остальное как бы растворяется в золотистом мареве. На картине довольно точно можно определить железнодорожный мост, выполненный по проекту Брунеля в 1837-39 гг., через Темзу между городками Тэплоу (Taplow) и Мейденхед (Maidenhead).

Сэр Джон Милле (1829-1896) – один из основателей Братства прерафаэлитов. Братство являлось исключительно британской формой протеста против условностей традиционистского общества, академизма и слепого подражания классическим образцам. Трудно выделить главного художника этого направления, Милле оказался, пожалуй, наиболее преуспевающим, позже он возглавил Королевскую художественную академию.

Прерафаэлиты обращались к готической художественной традиции до Рафаэля, то есть до Ренессанса, с последующим засильем академий и правил, но фактически они призывали к искусству, способствовавшему возрождению духовности в человеке, нравственной чистоте и религиозности, не скованной обрядностью. Они утверждали, что и природу, и человека необходимо писать с натуры, часто выбирали в качестве моделей для создания исторических или религиозных персонажей своих друзей или родственников.

Так, например, на картине «Офелия» (1852 г.) художник изобразил известную модель Элизабет Сиддал. Это полотно в настоящий момент является самой посещаемой работой в постоянной экспозиции музея Тейт Британ. На картине изображена героиня трагедии Шекспира «Гамлет» в тот момент, когда она узнала об убийстве отца ее возлюбленным, помешалась и утопилась в реке. Элизабет Сиддал появлялась на многих работах художников-прерафаэлитов и стала впоследствии возлюбленной друга и соратника Милле, еще одного важного художника-прерафаэлита Данте Россетти.

Фрэнсис Бэкон (1909-1992) – главный британский послевоенный художник, который выражал в своих работах эпоху мучительного беспокойства за судьбы мира после Второй мировой войны: осознание масштабов разрушения европейских городов, планомерное уничтожение людей в лагерях смерти, угроза ядерной войны.

Экзистенциализм воспринимался лондонской богемой как выражение этих вызовов. Он говорил о свободе и ответственности человека в мире абсурда. А одинокие фигуры Бэкона, охваченные ужасом и стойко его переносящие, казалось, выражали в сжатом виде все то, что говорила о положении человека экзистенциальная философия.

Человеческое тело на картинах Бэкона больше, чем тело, оно передает боль от жизни, которая человека скручивает, корежит и превращает в полуживотное, заталкивает в клетку и делает безнадежно одиноким. Что же такого притягательного в работах, которые невозможно представить в обычном интерьере? В настоящий момент Бэкон – самый дорогой британский художник. Триптих, посвященный его другу, художнику Люсьену Фрейду, был продан в 2013 году на аукционе «Кристис» за $148,2 млн. В постоянной экспозиции Тейт Британ находится работа Бэкона, ставшая первым триумфом художника. «Три фигуры у основания распятия» (1944 г.) отражает ужасы войны и ее бедствия. «Оранжевый, обжигающе-горячий фон с каменными монстрами грязно-серого цвета» стал для зрителей нервным стрессом и потрясением.

Люсьен Фрейд (1922-2011), внук создателя психоанализа, в отличие от своего друга Бэкона был максимально реалистичен и даже натуралистичен. Он создал новый жанр, в котором соединил натюрморт, портрет и обнаженную натуру. Его работы антиэротичны: он изучает, каково это человеку – находиться в собственном теле, таком несовершенном и тленном.

Многие считали его провокатором, перешагнувшим границы дозволенного. Однако эти картины глубоко гуманистичны, они примиряют человека со своим телом, показывая его порой дряблым, обвисшим и больным, просящим сострадания и милости.

Фрейд – последний экзистенциалист, поднимающий вечный вопрос о смерти, одиночестве и незащищенности человека в мире. Пожалуй, самая известная его работа «Спящий социальный работник» (1995) была куплена Романом Абрамовичем в 2008 году на аукционе «Кристис» почти за $34 млн.

В 1999 году Люсьен Фрейд был удостоен права писать портрет королевы Великобритании Елизаветы II.

Бэнкси – вероятно, самый влиятельный и самый загадочный из ныне живущих британских художников. Никто точно не знает его имени, сколько ему лет, где он живет и как выглядит. Известно только, что он вырос в андеграундной среде Бристоля и является уличным художником, политическим активистом и с недавнего времени режиссером. Его граффити выполнены в особой технике трафаретной печати, это позволяет наносить их очень быстро на стены домов, что является архиважным для уличных художников. Сюжеты являются сатирой на современное политическое устройство мира с элементами черного юмора. Несмотря на необычный формат работ, цены на аукционах достигают полумиллиона долларов.

В 2017 году «Девочка с воздушным шаром» (2002) была признана самым любимым произведением искусства в Великобритании. Работа изображает маленькую девочку, выпускающую красный шарик в форме сердца. Бэнкси использовал один из вариантов этого образа в своей кампании 2014 года в поддержку сирийских беженцев.

В 2017 году художник предложил бесплатные плакаты с этой девочкой тем, кто проголосует против Консервативной партии и, таким образом, против «Брекзита» на всеобщих выборах в парламент, однако быстро отозвал свое предложение из-за угрозы преследования за подкуп избирателей.