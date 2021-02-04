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Пять главных британских художников

Пять главных британских художников
Люсьен Фрейд. «Спящий социальный работник», 1995 -

Среди британских художников можно выделить тех, кто оказал максимальное влияние на развитие мирового искусства. Это философы искусства, запечатлевшие суть своей эпохи.

Татьяна Власюк, арт-блогер, гид, автор проекта «Арт-прогулки по Лондону»

Уильям Тернер (1775-1851) является истинным национальным достоянием, его работам посвящено целое крыло лондонского музея Тейт Британ. Еще до Салона отверженных в Париже 1863 года, с которого принято отсчитывать рождение модернизма и современного искусства, королевский академик Уильям Тернер предложил абсолютно революционный подход к живописи, граничивший с абстракцией, чем заслужил репутацию сумасшедшего в консервативной викторианской Англии.

В позднем творчестве он предвосхитил достижения живописи конца XIX – начала XX вв. Тернер являлся истинным кумиром молодых художников, в том числе некоторых французских импрессионистов, которые жили в Лондоне во время франко-прусской войны 1870-71 гг.

Уильям Тернер. «Дождь, пар и скорость – Большая западная железная дорога», 1844

Пожалуй, самая известная его работа «Дождь, пар и скорость – Большая западная железная дорога» (1844 г.) находится в постоянной экспозиции Национальной галереи. Картина отражает восхищение художника достижениями научно-технического прогресса после поездки по Западной железной дороге и изображает мчащийся поезд. Мы четко можем различить его дымящуюся трубу, а все остальное как бы растворяется в золотистом мареве. На картине довольно точно можно определить железнодорожный мост, выполненный по проекту Брунеля в 1837-39 гг., через Темзу между городками Тэплоу (Taplow) и Мейденхед (Maidenhead).

 

Сэр Джон Милле (1829-1896) – один из основателей Братства прерафаэлитов. Братство являлось исключительно британской формой протеста против условностей традиционистского общества, академизма и слепого подражания классическим образцам. Трудно выделить главного художника этого направления, Милле оказался, пожалуй, наиболее преуспевающим, позже он возглавил Королевскую художественную академию.

Прерафаэлиты обращались к готической художественной традиции до Рафаэля, то есть до Ренессанса, с последующим засильем академий и правил, но фактически они призывали к искусству, способствовавшему возрождению духовности в человеке, нравственной чистоте и религиозности, не скованной обрядностью. Они утверждали, что и природу, и человека необходимо писать с натуры, часто выбирали в качестве моделей для создания исторических или религиозных персонажей своих друзей или родственников.

Джон Милле. «Офелия», 1952

Так, например, на картине «Офелия» (1852 г.) художник изобразил известную модель Элизабет Сиддал. Это полотно в настоящий момент является самой посещаемой работой в постоянной экспозиции музея Тейт Британ. На картине изображена героиня трагедии Шекспира «Гамлет» в тот момент, когда она узнала об убийстве отца ее возлюбленным, помешалась и утопилась в реке. Элизабет Сиддал появлялась на многих работах художников-прерафаэлитов и стала впоследствии возлюбленной друга и соратника Милле, еще одного важного художника-прерафаэлита Данте Россетти.

 

Фрэнсис Бэкон (1909-1992) – главный британский послевоенный художник, который выражал в своих работах эпоху мучительного беспокойства за судьбы мира после Второй мировой войны: осознание масштабов разрушения европейских городов, планомерное уничтожение людей в лагерях смерти, угроза ядерной войны.

Экзистенциализм воспринимался лондонской богемой как выражение этих вызовов. Он говорил о свободе и ответственности человека в мире абсурда. А одинокие фигуры Бэкона, охваченные ужасом и стойко его переносящие, казалось, выражали в сжатом виде все то, что говорила о положении человека экзистенциальная философия.

Фрэнсис Бэкон. «Три фигуры у основания распятия», 1944

Человеческое тело на картинах Бэкона больше, чем тело, оно передает боль от жизни, которая человека скручивает, корежит и превращает в полуживотное, заталкивает в клетку и делает безнадежно одиноким. Что же такого притягательного в работах, которые невозможно представить в обычном интерьере? В настоящий момент Бэкон – самый дорогой британский художник. Триптих, посвященный его другу, художнику Люсьену Фрейду, был продан в 2013 году на аукционе «Кристис» за $148,2 млн. В постоянной экспозиции Тейт Британ находится  работа Бэкона, ставшая первым триумфом художника. «Три фигуры у основания распятия» (1944 г.) отражает ужасы войны и ее бедствия. «Оранжевый, обжигающе-горячий фон с каменными монстрами грязно-серого цвета» стал для зрителей нервным стрессом и потрясением.

 

Люсьен Фрейд (1922-2011), внук создателя психоанализа, в отличие от своего друга Бэкона был максимально реалистичен и даже натуралистичен. Он создал новый жанр, в котором соединил натюрморт, портрет и обнаженную натуру. Его работы антиэротичны: он изучает, каково это человеку  – находиться в собственном теле, таком несовершенном и тленном.

Многие считали его провокатором, перешагнувшим границы дозволенного. Однако эти картины глубоко гуманистичны, они примиряют человека со своим телом, показывая его порой дряблым, обвисшим и больным, просящим сострадания и милости.

Люсьен Фрейд. «Королева Елизавета II», 1999-2001

Фрейд – последний экзистенциалист, поднимающий вечный вопрос о смерти, одиночестве и незащищенности человека в мире. Пожалуй, самая известная его работа «Спящий социальный работник» (1995) была куплена Романом Абрамовичем в 2008 году на аукционе «Кристис» почти за $34 млн.

В 1999 году Люсьен Фрейд был удостоен права писать портрет королевы Великобритании Елизаветы II.

Бэнкси – вероятно, самый влиятельный и самый загадочный из ныне живущих британских художников. Никто точно не знает его имени, сколько ему лет, где он живет и как выглядит. Известно только, что он вырос в андеграундной среде Бристоля и является уличным художником, политическим активистом и с недавнего времени режиссером. Его граффити выполнены в особой технике трафаретной печати, это позволяет наносить их очень быстро на стены домов, что является архиважным для уличных художников. Сюжеты являются сатирой на современное политическое устройство мира с элементами черного юмора. Несмотря на необычный формат работ, цены на аукционах достигают полумиллиона долларов.

Бэнкси. «Девочка с воздушным шаром», 2002

В 2017 году «Девочка с воздушным шаром» (2002) была признана самым любимым произведением искусства в Великобритании. Работа изображает маленькую девочку, выпускающую красный шарик в форме сердца. Бэнкси использовал один из вариантов этого образа в своей кампании 2014 года в поддержку сирийских беженцев.

В 2017 году художник предложил бесплатные плакаты с этой девочкой тем, кто проголосует против Консервативной партии и, таким образом, против «Брекзита» на всеобщих выборах в парламент, однако быстро отозвал свое предложение из-за угрозы преследования за подкуп избирателей.

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1 Comment

  • Маргарита
    25.09.2020, 08:18

    Браво, Михаил! Знай наших! Восхитительные портреты! Какой красивый, умный, интеллигентный и талантливый мужчина! Только русский может быть таким! Так держать!

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