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Во время карантина рабочий день стал длиннее

Во время карантина рабочий день стал длиннее
Фото:123rf.com

С переходом на удаленную работу многие трудятся по 11 часов в день

Продолжительность рабочего дня у людей, трудящихся удаленно, возросла в среднем на два часа, сообщает The Guardian. К такому выводу пришли аналитики компании NordVPN, предоставляющей услуги виртуальной частной сети. Согласно их данным, до локдауна жители Великобритании, США и Канады работали по восемь-девять часов в день, а теперь проводят за компьютером не меньше одиннадцати.

Похожая ситуация складывалась у жителей Дании, Испании и Бельгии, но в 2021 году продолжительность рабочего дня начала возвращаться к допандемийным показателям. Частично это стало возможным благодаря возвращению некоторых сотрудников в офисы.

Аналогичное исследование, проведенное компанией Wildgoose, выявило еще несколько интересных фактов. 44% британцев пожаловались на большую загруженность после того, как стали работать удаленно. Кроме того, им зачастую приходится сокращать обеденные перерывы и работать даже во время болезни. У многих стерлась грань между работой и личной жизнью, поскольку они всегда находятся на связи с работодателем. Последним тоже пришлось непросто: почти 40% из них признались, что страдали от депрессии и тревожности в 2020 году.

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