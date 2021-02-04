Сам себе косметолог: ухаживаем за кожей лица дома

Локдаун продолжается, и мы ищем новые способы домашнего ухода за уставшей, обезвоженной, воспаленной или раздраженной кожей.

Две косметологические процедуры в бьюти-боксе

SkinFit Self Care Boxes from The Clinic by Dr Mayoni

От £75 // drmayoni.co.uk

45-минутный ретрит на дому: набор медицинской косметики дополняют упражнения по управляемой визуализации, подробные инструкции и общение онлайн.

Новинка – бьюти-бокс от The Clinic by Dr Mayoni, в котором есть абсолютно все для профессионального косметологического ухода на дому, а также несколько сюрпризов, помогающих создать приподнятое настроение, как перед походом в настоящий салон красоты.

Использовать продукты, представленные в коробке, довольно просто. Следуйте видеоинструкциям на сайте drmayoni.co.uk – они доступны по специальному коду, который вы получите после приобретения бьюти-бокса. И если вы привыкли ходить в салон или устраивать спа-дни с подругами, почему бы каждой из вас не приобрести по набору и не устроить зум-вечеринку с бокалом шампанского? Вы также сможете заказать групповой видеозвонок одному из терапевтов The Clinic by Dr Mayoni.

Зажгите ароматные свечи, найдите 45 минут свободного времени и наслаждайтесь результатом!

Что вы найдете в коробке?

Средства по уходу за кожей (их достаточно для двух процедур):

– нежный очищающий крем Exuviance Gentle Cleansing Cream, обладающий антиоксидантными свойствами, – подходит для всех типов кожи, легко смывается, оставляя кожу свежей, гладкой и мягкой;

– Peel 2 Glow Ph3.5 – пилинг мягко отшелушивает кожу, уменьшает мелкие морщинки и улучшает тон, а Glow – мощный коктейль антиоксидантов, освежающий и оставляющий кожу сияющей;

– очищающая и восстанавливающая глиняная маска для глубокого очищения и детоксикации Exuviance Purifying Clay Mask, не засыхающая на коже;

– гель Exuviance Deep Hydration Treatment, который благодаря уникальной формуле буквально тает на коже, быстро впитывается, восполняя запасы влаги и укрепляя кожный барьер;

– Exuviance Skin Rise Daily Peel Pads – обладают мощным тонизирующим, увлажняющим и антиоксидантным действием, стимулируют обновление клеток и укрепляют кожу, подверженную стрессу;

– Cold Therapy – оказывает обезболивающее действие, уменьшает воспаления и покраснения, одновременно разглаживая и стягивая кожу;

– сыворотка для кожи вокруг глаз Exuviance Depuffing Eye Serum, снимающая отеки, тонизирующая область вокруг глаз, придающая ей отдохнувший и молодой вид;

– Exuviance Hydrafirm – уникальная комбинация многофункциональных ингредиентов, направленных на устранение всех видимых признаков старения и восстановление молодости и упругости кожи.

Вы также получите доступ к видео доктора Майони с инструкциями по эффективному использованию продуктов, упражнениям по визуализации от Mindfit Life Coach Даниэль МакКенны, ваучер на бесплатную консультацию доктора Майони по уходу за кожей, купон на полноразмерный продукт по уходу за кожей из бьюти-бокса, ваучер на одно из мероприятий Live Selfcare: Guiltfree Group Events.

Упаковка всех средств, включая коробку, подлежит переработке.

Криотерапия за несколько минут

K Facial Ice Roller

£29 // kfacials.com

Ледяной роллер для лица The K Facial Ice Roller – это идеальный инструмент для домашней криотерапии. Он поможет уменьшить отечность и красноту кожи, его можно использовать как утром, так и вечером. Это идеальный этап уходовых процедур для восстановления кожи.

Не нужно использовать кубики льда, роллер намного удобнее. Его головка заполнена гелем на водной основе, который удерживает достаточно холода для одной сессии криотерапии – при условии, что вы постоянно храните его в холодильнике или, еще лучше, в морозильной камере. Важно держать его отдельно от продуктов и обязательно мыть до и после применения.

Аккуратно пройдитесь ледяным роллером по лицу, шее и зоне декольте, и он поможет улучшить кровообращение, снять отечность, покраснение и раздражение, осветлить круги под глазами, подтянуть линию подбородка и уменьшить расширенные поры.

K Facial – это линия гаджетов для лица, позволяющих повторить в домашних условиях популярные корейские процедуры гидродермабразии.

Гидрогелевые маски для лица и глаз

Нет ничего проще, чем нанести на лицо или зону вокруг глаз уже готовую гидрогелевую маску.

The Skin Geek™ Hydra Gel Eye Mask

£6 за маску или £18 за упаковку с 4 масками // skingeek.shop

Чудесные охлаждающие маски покрывают всю область вокруг глаз, а не только под нижним веком, и это огромный плюс! Они отлично помогают устранить отечность, мешки под глазами, убирают гусиные лапки и справляются с опухшими веками. В составе – коктейль из увлажнителей, таких как гиалуроновая кислота, антиоксиданты и противовоспалительные средства. Кожа вокруг глаз восстанавливается и получает нужное увлажнение.

Как использовать маску: достаньте ее из упаковки, нанесите на область вокруг глаз и оставьте на 15–20 минут (создательница бренда советует лечь, чтобы маска плотно прилегала и не съезжала), затем снимите ее и аккуратно вбейте оставшуюся сыворотку в кожу безымянными пальцами.

The Skin Geek™ Hydra Gel Mask

£7 за маску или £21 за упаковку с 4 масками // skingeek.shop

Эта гидрогелевая маска для лица содержит мощные увлажнители, противовоспалительные ингредиенты и антиоксиданты, которые делают кожу увлажненной, свежей, гладкой и более молодой. Благодаря раздельному дизайну маска идеально ложится на кожу. А если вы перевернете «подглазники», то получите еще и увлажнение в зоне глаз. Лучше всего нанести маску на сухую кожу и оставить на 20–30 минут. В упаковке после использования останется примерно 10 мл сыворотки – их можно использовать для увлажнения лица и зоны декольте.

Боремся с воспалениями натуральным способом

Maiiro Anti-Blemish Cream

£65 за 50 мл // maiiro.com

Стресс часто проявляется на нашем лице в виде высыпаний. Натуральная марка Maiiro выпустила крем для проблемной, раздраженной, склонной к прыщам и покрасневшей кожи. Это легкий успокаивающий крем без отдушек, который мгновенно успокаивает и увлажняет раздраженную кожу. Он способствует ее заживлению и восстанавливает баланс. Продукт отлично подходит как для чрезмерно жирной, так и для сухой кожи, помогает при обострении акне, розацеа, экземы или псориаза. Крем содержит целебную смесь Kelpogen5™ с астаксантином, а также антиоксидантные витамины E и C, очищающее масло семян пажитника и противовоспалительный экстракт корня солодки.