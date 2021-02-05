80% ночных клубов могут не открыться после пандемии

Заведения не получили финансовой помощи от государства

Ночные клубы Великобритании сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса, пишет City A.M. В отличие от спортзалов и ресторанов, им не разрешили открыться летом 2020 года. Согласно опросу Night Time Industries Association (NTIA), около 50% владельцев ночных клубов не платят за аренду помещения уже более трех месяцев. 60% были вынуждены уволить две трети сотрудников к концу 2020 года. Всего в опросе NTIA приняли участие сто владельцев клубов.

Более 80% ночных клубов могут закрыться насовсем к концу февраля.

Некоторые заведения, такие как Fabric, Printworks и Columbo, получили финансовую поддержку в рамках правительственного гранта. Некоторым из них повезло чуть больше: в декабре 2020 года датская группа компаний Rekom выкупила клубы Pryzm и Atik, сохранив 1,3 тыс. рабочих мест. Однако 43% заведений были вынуждены выживать самостоятельно.

«Правительство полностью проигнорировало этот сектор и не осознало его экономическую и культурную ценность. Клубы могут просто исчезнуть», – заявил исполнительный директор NTIA Майкл Килл. В планах по постепенному ослаблению коронавирусных ограничений их по-прежнему нет.