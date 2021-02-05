Цены на газ и электроэнергию вырастут с 1 апреля

Пользователи стандартного тарифного плана будут платить £1 138

С 1 апреля 2021 года регулятор Ofgem повысит цены на газ и электроэнергию, пишет Sky News. Пользователи стандартного тарифного плана будут платить £1 138 в летний период (с апреля по сентябрь) – на £96 больше, чем выплачивали с октября по март. Семьи, обслуживаемые по предоплате, заплатят за аналогичный отрезок времени £1 156 – для них стоимость вырастет на £87. По словам представителей Ofgem, повышение тарифов связано с ростом оптовых цен на газ.

Аналитики Ofgem подсчитали, что к стандартному плану обслуживания подключены более 11 млн домохозяйств, а еще порядка 4 млн обслуживаются по предоплате. Регулятор ввел первые ценовые ограничения еще в январе 2019 года и с тех пор регулярно корректирует ценовую политику.

«Мы понимаем, что из-за пандемии коронавируса многие испытывают затруднения, однако мы не могли не повысить цены. Стоимость природного газа изменилась, и нам нужно отразить это в своей ценовой политике», – объяснил исполнительный директор Ofgem Джонатан Брирли. Однако представители благотворительной организации Citizens Advice, предоставляющей консультации по финансовым вопросам, раскритиковали решение регулятора. По их мнению, это ухудшит финансовое положение британских семей.