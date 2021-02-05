﻿﻿﻿﻿﻿

Цены на газ и электроэнергию вырастут с 1 апреля

Цены на газ и электроэнергию вырастут с 1 апреля
Фото:123rf.com

Пользователи стандартного тарифного плана будут платить £1 138

С 1 апреля 2021 года регулятор Ofgem повысит цены на газ и электроэнергию, пишет Sky News. Пользователи стандартного тарифного плана будут платить £1 138 в летний период (с апреля по сентябрь) – на £96 больше, чем выплачивали с октября по март. Семьи, обслуживаемые по предоплате, заплатят за аналогичный отрезок времени £1 156 – для них стоимость вырастет на £87. По словам представителей Ofgem, повышение тарифов связано с ростом оптовых цен на газ.

Аналитики Ofgem подсчитали, что к стандартному плану обслуживания подключены более 11 млн домохозяйств, а еще порядка 4 млн обслуживаются по предоплате. Регулятор ввел первые ценовые ограничения еще в январе 2019 года и с тех пор регулярно корректирует ценовую политику.

«Мы понимаем, что из-за пандемии коронавируса многие испытывают затруднения, однако мы не могли не повысить цены. Стоимость природного газа изменилась, и нам нужно отразить это в своей ценовой политике», – объяснил исполнительный директор Ofgem Джонатан Брирли. Однако представители благотворительной организации Citizens Advice, предоставляющей консультации по финансовым вопросам, раскритиковали решение регулятора. По их мнению, это ухудшит финансовое положение британских семей.

profile-sample2
В Уэльсе собаку породы бордер-колли продали за £27 тыс.
05-02-2021
profile-sample2
80% ночных клубов могут не открыться после пандемии
05-02-2021
profile-sample2
Цены на газ и электроэнергию вырастут с 1 апреля
05-02-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.