﻿﻿﻿﻿﻿

Карантинные отели откроются 15 февраля

Карантинные отели откроются 15 февраля
Фото:123rf.com

За проживание путешественникам придется заплатить самостоятельно

Карантинные отели в Великобритании заработают 15 февраля, сообщает BBC со ссылкой на данные правительства Великобритании. Они будут располагаться недалеко от основных аэропортов страны, таких как Хитроу, Гатвик, Лондон-Сити, международный аэропорт Бирмингема, международный аэропорт Бристоля, Манчестерский аэропорт, а также аэропорты Эдинбурга, Глазго и Абердина.

В отелях будут останавливаться граждане и резиденты Великобритании, возвращающиеся из 33 стран, где были выявлены новые штаммы коронавируса. Согласно правительственным прогнозам, владельцы отелей должны быть готовы принять до тысячи человек в день.

Длительность отельного карантина составляет 10 дней, стоимость одной ночи проживания – примерно £80.

За проживание путешественникам придется заплатить самостоятельно. В стоимость включено трехразовое питание с напитками (чай, кофе, вода). В случае, если человеку понадобится выйти на улицу, чтобы покурить или подышать свежим воздухом, его будет сопровождать охрана.

Правительство в скором времени предоставит подробную информацию о бронировании мест в отелях. Однако оппозиция считает предпринятые меры запоздавшими – в стране уже выявили случаи заражения южноафриканским штаммом COVID-19.

profile-sample2
В Уэльсе собаку породы бордер-колли продали за £27 тыс.
05-02-2021
profile-sample2
80% ночных клубов могут не открыться после пандемии
05-02-2021
profile-sample2
Цены на газ и электроэнергию вырастут с 1 апреля
05-02-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.