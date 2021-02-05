Карантинные отели откроются 15 февраля

За проживание путешественникам придется заплатить самостоятельно

Карантинные отели в Великобритании заработают 15 февраля, сообщает BBC со ссылкой на данные правительства Великобритании. Они будут располагаться недалеко от основных аэропортов страны, таких как Хитроу, Гатвик, Лондон-Сити, международный аэропорт Бирмингема, международный аэропорт Бристоля, Манчестерский аэропорт, а также аэропорты Эдинбурга, Глазго и Абердина.

В отелях будут останавливаться граждане и резиденты Великобритании, возвращающиеся из 33 стран, где были выявлены новые штаммы коронавируса. Согласно правительственным прогнозам, владельцы отелей должны быть готовы принять до тысячи человек в день.

Длительность отельного карантина составляет 10 дней, стоимость одной ночи проживания – примерно £80.

За проживание путешественникам придется заплатить самостоятельно. В стоимость включено трехразовое питание с напитками (чай, кофе, вода). В случае, если человеку понадобится выйти на улицу, чтобы покурить или подышать свежим воздухом, его будет сопровождать охрана.

Правительство в скором времени предоставит подробную информацию о бронировании мест в отелях. Однако оппозиция считает предпринятые меры запоздавшими – в стране уже выявили случаи заражения южноафриканским штаммом COVID-19.