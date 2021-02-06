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Sweet Tooth: пять традиционных британских десертов

Sweet Tooth: пять традиционных британских десертов
//123rf.com

Всем известна любовь британцев к чаепитиям, которое сопровождается неизменными сладостями. Мы познакомим вас с историей самых популярных сладостей и расскажем, как их готовить.

Custard

Кастард, или заварной крем, известен в Европе с древнейших времен. Первыми его делать начали римляне, они же и привезли рецепт в Англию между I и IV веками нашей эры. Римляне считали кастард десертом, но в Британии он долгие годы использовался как соус к мясу или рыбе, так как в Средневековье еда преимущественно была сладкой и блюда подавались к столу со сладкими соусами. К десертам заварной крем начали относить лишь в XVIII столетии, и за прошедшие с тех пор годы лакомство нисколько не утратило популярности.

Кастард как самостоятельный десерт подают холодным, украсив ягодным или шоколадным соусом или свежими ягодами. Также крем помещают в огнеупорную форму и ставят под гриль, посыпав сверху сахаром (от него появляется тонкая карамельная корочка). Еще кастардом наполняют тарт, используют для прослойки бисквитов или в качестве начинки для пирожных. Британцы часто используют его в качестве соуса к пудингам, штруделям, яблочным пирогам и блинам.

Фото: 123rf.com

Ингредиенты:

500 мл двойных сливок

5 яичных желтков

50 г сахара

1/2 ч.л. ванильного экстракта

1 ч.л. кукурузной муки

Способ приготовления

В отдельной посуде смешать сахар, муку и ваниль, затем по одному добавить желтки, каждый раз хорошо взбивая миксером.

Нагреть сливки почти до кипения, но не кипятить. Убавить огонь до минимума и, активно помешивая, медленно влить в сливки яичную смесь, смешать до гладкости.

Варить на самом слабом огне, пока крем не загустеет. Если смесь расслоилась — значит сливки перегрелись, но это не беда: кастрюлю нужно снять с огня, хорошо взбить кастард миксером — и он станет однородным.

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Bread and butter pudding

Этот старинный рецепт любим британцами по сей день. Хлебный пудинг, предназначенный для утилизации подсохшего хлеба, родился на рубеже XVII и XVIII веков, а первый опубликованный рецепт датируется XVIII веком. На еду в то время уходила львиная доля семейного бюджета, так что зачерствевший хлеб не выкидывали, а аккуратно собирали в отдельный горшок и раз в неделю — в воскресенье — пекли из остатков десерт. Широкую популярность блюдо получило в викторианскую эпоху, когда его начали готовить в школах и продавать на улицах.

Подают пудинг обычно горячим, щедро поливают кастардом и часто добавляют сверху шоколадный соус, свежие ягоды или мороженое. При желании хлеб смазывают не только маслом, но и джемом, повидлом или шоколадной пастой.

Фото:123rf.com

Ингредиенты:

8 кусков черствого белого хлеба с корочкой

50 г сливочного масла

100 г изюма

250 мл молока

70 мл двойных сливок

50 г сахара

3 яйца

1/2 ч.л. ванильного экстракта

Способ приготовления

Хлеб намазать маслом. На дно смазанной маслом формы выложить слоями куски хлеба, посыпав их изюмом.

В отдельной посуде слегка взбить яйца с сахаром, добавить ваниль, молоко и сливки и взбить смесь еще раз.

Залить хлеб молочно-яичной смесью, при желании — посыпать сверху корицей или мускатным орехом.

Выпекать при температуре 180ºC в течение 30-40 мин.

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Trifle

Прообразом десерта считается The fool — смесь кастарда с ягодным пюре (название происходит от французского fouler — «давить, разминать», именно так готовили вручную ягодное пюре). Для парадного обеда аристократов десерт был простоватым и его усложнили  — ингредиенты выкладывали слоями, добавив взбитые сливки и бисквит, сдабривая последний алкоголем. Приготовление трайфла требовало много времени — бисквитное «дно» нужно было печь заранее, а кастард и ягоды – варить отдельно, поэтому в старину десерт подавали в домах, где была кухарка. Появился этот многослойный десерт в XVI веке, и с тех пор рецепт почти не изменился.

Подают трайфл в стеклянной посуде — чтобы видны были красиво чередующиеся слои. Этот десерт легко разнообразить: использовать различные ягоды (смородину, клубнику, малину, вишню или их смесь), менять алкоголь (виски, коньяк, ликеры, крепкое вино) и т.д. Количество сливок, кастарда и ягод варьируется по желанию.

Фото:123rf.com

Ингредиенты:

500 г  очищенных ягод

1 готовый бисквитный кекс

150 мл мадейры или сухого хереса

100-200 г сахара (в зависимости от степени кислоты фруктов)

300-400 мл кастарда

50 мл воды или сока

50 г сахара для приготовления взбитых сливок

250 мл сливок для взбивания

1/2 ч.л. ванильного экстракта

тертый шоколад и целые свежие ягоды для украшения

Способ приготовления

Кекс разрезать на ломтики толщиной 1 см и выложить на дно формы. Вместо кекса можно использовать панеттоне, бисквит или печенье савоярди.

Ягоды  смешать с водой или соком и сахаром и варить на слабом огне до мягкости.

Пропитать бисквит хересом, сверху выложить слой остывших ягод, а на них — слой холодного кастарда. Поставить форму в холодильник на 2-3 часа.

Перед подачей сливки смешать с ванилью и сахаром и взбить до пышной пены. Пену выложить на готовый десерт, украсить сверху тертым шоколадом и целыми ягодами.

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Genoa cake

Этот вкусный викторианский кекс с сухофруктами очень долго печется, но результат того стоит. Рецепт родился на основе итальянского традиционного фруктового кекса, который назывался Pandolce Genovese и который готовили, как и следует из названия, в Генуе. В отличие от Италии, в Англии тех лет сухофрукты были дорогими, поэтому делали такой кекс обычно на Рождество. В состоятельных семьях им часто заменяли традиционный английский рождественский пудинг.

Подают «Генуэзский» кекс к чаю иногда поливая кастардом. Сухофрукты и орехи для кекса подойдут любые, а при желании можно увеличить количество специй или заменить часть сахара медом. Кекс отлично хранится и через неделю после выпечки станет только вкуснее.

Фото:123rf.com

300 г глазированной вишни

350 г изюма различных сортов

100 г кураги

100 г лепестков миндаля

цедра 1 апельсина

цедра 1 лимона

5 яиц

200 г сливочного масла

250 г темного сахара

250 г самоподнимающейся муки

100 г молотого миндаля

1/2 ч.л. корицы

Способ приготовления

В большой миске смешать сухофрукты, цедру и миндальные лепестки.

Взбить размягченное масло с сахаром до пышной пены, затем добавить яйца (тщательно взбивая после каждого), добавить муку, корицу и молотый миндаль, взбить еще раз до однородной массы.

Смешать тесто с сухофруктами и орехами, выложить в выстланную бумагой форму.

Выпекать при температуре 160°C от полутора до двух с половиной часов (в зависимости от высоты вашей формы).

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Apple crumble

Яблочный крамбл — продукт XX столетия. Готовить крошковые запеканки начали во время Второй мировой войны. Детям и в войну хочется сладкого, но муку, масло и яйца в ту пору продавали в ограниченных количествах по карточкам, и с обычными пирогами дело обстояло плохо. Тут, пирогам на замену, и появился крамбл — выпечка, где теста нужно немного, и используются фрукты из собственного сада. В ход шли самые доступные и дешевые продукты, поэтому наиболее традиционный вариант начинки — это яблоки и смесь яблок со сливами или дикой ежевикой. Тестом фрукты прикрыты только сверху.

Несмотря на скромный набор ингредиентов, пирог получился очень приятный и, в отличие от большинства старинных десертов, не слишком калорийный. Подают его горячим вместе с заварным кремом или мороженым.

Фото: pexels.com

Ингредиенты:

500 г яблок душистых осенних сортов

50 г сахара для начинки

125 г муки

60 г сливочного масла

60 г темного сахара

Способ приготовления

Яблоки почистить и порезать на дольки, смешать с сахаром и выложить в глубокую посуду для запекания.

В отдельной посуде смешать размягченное сливочное масло, муку и сахар до состояния крошки (можно сделать это в кухонном комбайне).

Слой яблок плотно прижать руками, сверху равномерно высыпать крошку и прижать еще раз (это удобно делать вилкой). В центре проделать отверстие для выхода пара. Сверху можно дополнительно посыпать крошку темным сахаром.

Выпекать в течение 35-40 минут при температуре 180°C.

Рецепты пригтовления десертов читайте на нашем сайте angliya.com в рубрике “Неовсянка”

 

Подготовила Елена Чернова

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2 Comments

  • Elena
    26.10.2018, 06:48

    А где же Eton mess?

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  • Editor@Elena
    29.10.2018, 09:51

    Все увы не поместить на одну страницу в газете, выбрали самые-самые на взгляд автора.

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