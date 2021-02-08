12 млн человек в Британии получили первую дозу вакцины от COVID-19

Более 500 тыс. привились полностью

Более 12 млн жителей Великобритании получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает Sky News. При этом 511 тыс. привились полностью, получив обе дозы, говорят в правительстве. Вакцинация населения наращивает темпы: с 1 по 7 февраля первую прививку сделали 433 тыс. человек.

Министр по вопросам вакцинации Надим Захави уверен, что уже к маю правительству удастся привить от COVID-19 всех граждан старше 50 лет.

По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), интервал между двумя прививками должен составлять порядка 3–4 недель, однако британские медэксперты выступили за максимальный интервал, до 12 недель. Устойчивый иммунный ответ организма вырабатывается уже после первой дозы препарата, говорят в Комитете по вакцинам и иммунизации (JCVI).

Меж тем ЮАР приостановила использование вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, пишет BBC. Исследование, в котором приняли участие более 2 тыс. человек, показало низкую эффективность препарата в борьбе с южноафриканским штаммом COVID-19. Вместо вакцины AstraZeneca местные власти будут использовать вакцины компаний Johnson&Johnson и Pfizer.