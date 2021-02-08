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Экспорт из Великобритании в ЕС снизился на 68%, утверждают перевозчики

Экспорт из Великобритании в ЕС снизился на 68%, утверждают перевозчики
Фото:123rf.com

Правительство с этой цифрой не согласилось

В январе 2021 года экспорт из Великобритании в страны Европейского союза снизился на 68%, пишет Reuters со ссылкой на исследование Ассоциации автоперевозчиков Великобритании (RHA). После окончания переходного периода «Брекзита» компаниям пришлось разбираться с таможенными декларациями, санитарными сертификатами и привыкать к новым условиям экспорта из Северной Ирландии.

«Меня расстраивает и раздражает то, что министры решили не слушать представителей отрасли и экспертов в области логистики», – заявил газете Observer исполнительный директор RHA Ричард Бернетт.

Однако правительство Великобритании ответило, что сотрудничало с представителями сектора и отказалось признавать приведенные ассоциацией цифры по экспорту. «Благодаря усердной работе перевозчиков и самих компаний нарушения на границе почти не было, а грузоперевозки близки к обычному уровню, несмотря на пандемию COVID-19», – говорится в официальном заявлении правительства.

Великобритания перестала быть частью Европейского союза еще в начале 2020 года, однако до декабря включительно стороны договаривались об условиях торговли.

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