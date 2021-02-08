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Стоматологи NHS предлагают пациентам лечиться дома

Стоматологи NHS предлагают пациентам лечиться дома
Фото:123rf.com

Сломанный зуб рекомендуют подпилить пилкой для ногтей

Сотни людей обратились к регулятору Healthwatch England с жалобами по поводу стоматологических кабинетов NHS, сообщает The Guardian. По словам жалующихся, врачи настолько загружены, что отправляют всех пациентов к частным стоматологам. Однако услуги последних дороже в несколько раз: если в стоматологии NHS прием обошелся бы в £60, то в частной больнице – в £1,7 тыс.

Одного пациента предупредили, что он будет ждать своей очереди в государственную стоматологию порядка двух лет. А кому-то и вовсе посоветовали подпилить сломанный зуб пилкой для ногтей или купить стоматологический набор и лечиться дома самостоятельно.

Исследование, проведенное организацией Oral Health Foundation, показало, что каждый четвертый британец ищет в интернете способ справиться с зубной болью. 

Британская стоматологическая ассоциация заявила, что в 2020 году было проведено на 20 млн стоматологических процедур меньше, чем годом ранее. Из-за постоянных коронавирусных ограничений и требования соблюдать социальную дистанцию врачи не могут принимать много пациентов.

Депутаты Лейбористской партии обратились к министру здравоохранения Великобритании Мэтту Хэнкоку с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

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