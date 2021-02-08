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Закрываются магазины Dorothy Perkins, Wallis и Burton

Закрываются магазины Dorothy Perkins, Wallis и Burton
Фото:123rf.com

Их выкупил онлайн-ретейлер Boohoo

Онлайн-ретейлер Boohoo выкупил последние бренды британской розничной компании Arcadia Group – Dorothy Perkins, Wallis и Burton. Стоимость сделки составила £25,2 млн, сообщает газета Metro. На прошлой неделе компания Asos за £330 млн приобрела такие бренды Arcadia Group, как Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT.

Все розничные магазины Dorothy Perkins, Wallis и Burton будут закрыты, сообщило руководство Boohoo. Это значит, что без работы останутся более 2,5 тыс. человек. Только 260 сотрудников перейдут в главный офис компании, чтобы выполнять задачи в области дизайна, мерчендайзинга и закупок.

Несмотря на масштабное сокращение рабочих мест, исполнительный директор Boohoo Джон Литтл считает сделку успешной. «Мы и раньше успешно интегрировали британские бренды в нашу глобальную платформу, поэтому с нетерпением ждем возможности поработать с этими тремя», – добавил Литтл.

Председатель Boohoo Махмуд Камани добавил, что бренды только выиграют от перехода: на фоне эпидемии все больше покупателей предпочитают приобретать вещи онлайн.

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