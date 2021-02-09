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Все прибывающие в Великобританию будут сдавать два теста на COVID-19

Все прибывающие в Великобританию будут сдавать два теста на COVID-19
Фото:pixabay.com

Новые правила начнут действовать 15 февраля

С 15 февраля все прибывающие в Великобританию должны будут сдать два ПЦР-теста на коронавирус – на второй и восьмой день карантина, сообщает Sky News. Ранее СМИ утверждали, что новое правило будет распространяться только на постояльцев карантинных отелей, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Заплатить за тесты путешественникам придется самостоятельно; каждый тест стоит примерно £100.

Заказать их можно будет через специальную форму на сайте правительства, которая станет доступна с 11 февраля. Если самоизолирующийся отказывается сдавать оба теста, ему придется заплатить штраф в £2 тыс.

Таким образом, для визита в Великобританию будет необходимо сделать три теста на COVID-19: один для въезда в страну (максимум за 72 часа до поездки) и еще два во время самоизоляции. По мнению Научно-консультативной группы правительства по чрезвычайным ситуациям (SAGE), это снизит риск заражения коронавирусом.

Гражданам и резидентам Великобритании и Ирландии, возвращающимся из 33 стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, придется заплатить за проживание в карантинных отелях £1750. Об этом сообщает BBC со ссылкой на решение министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока. Правительство заключило контракт с 16 отелями, которые подготовили под карантин 4,6 тыс. номеров. В сумму включены стоимость проживания, трансфера из аэропорта в отель и тестирование.

Номер в отеле необходимо бронировать заранее через онлайн-систему, которая также станет доступна с 11 февраля. За несоблюдение отельного карантина нарушители должны будут выплатить штраф в £10 тыс. Если путешественник утаит факт прибытия из стран «красного списка», ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

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