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Нелегальные мигранты смогут вакцинироваться без проверки документов

Нелегальные мигранты смогут вакцинироваться без проверки документов
Фото:123rf.com

Вакцинация будет бесплатной для всех, независимо от статуса

Люди, проживающие в Великобритании неофициально, смогут бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса, пишет The Guardian. Правительство обратилось к благотворительным организациям с просьбой связаться с нелегальными мигрантами и убедить их вакцинироваться. Проверка документов при этом производиться не будет.

Точных данных о количестве нелегальных мигрантов в стране нет. Согласно информации от министерства внутренних дел, в 2005 году в Великобритании проживало по меньшей мере 430 тыс. человек без вида на жительство. В 2019 году независимые эксперты предположили, что их количество может составлять от 800 тыс. до 1,2 млн человек.

В Объединенном совете по вопросам благосостояния мигрантов (JCWI) говорят, что по меньшей мере 43% из них боятся обращаться за медицинской помощью. 56% беженцев опасаются, что NHS передаст их данные в министерство внутренних дел. «По закону все довольно просто: каждый имеет право зарегистрироваться у терапевта, а любой зарегистрированный может пройти вакцинацию, – заявил представитель JCWI Чай Пател. – Но на протяжении десяти лет мигрантов пугали проверками, и они вряд ли изменят свое мнение».

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