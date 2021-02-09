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Принцесса Евгения родила сына

Принцесса Евгения родила сына
Фото:facebook.com/TheBritishMonarchy

Малыш станет одиннадцатым претендентом в очереди на трон

В королевской семье прибавление! 30-летняя принцесса Евгения, внучка Елизаветы II, родила сына, сообщает The Telegraph. Роды прошли в частной больнице Портленд, которая находится в центре Лондона. Вес ребенка при рождении составил 3,6 кг. Отцом ребенка является английский бизнесмен Джек Бруксбенк; в 2018 году пара обвенчалась в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

«Королева, герцог Эдинбургский, герцог Йоркский, Сара, герцогиня Йоркская, а также мистер и миссис Бруксбенк были уведомлены о событии и рады этой новости. Ее Королевское Высочество и ребенок чувствуют себя хорошо», – говорится в официальном заявлении Букингемского дворца. В официальном аккаунте принцессы появилась трогательная фотография.

Фото: instagram.com/princesseugenie

Имя ребенка станет известно позднее. Букмекеры принимают ставки: в фаворитах идут имена Артур, Джеймс, Оливер и Эдвард. Мальчик является девятым правнуком королевы и первым внуком герцога и герцогини Йоркских. Он станет одиннадцатым претендентом в очереди на трон.

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