Животных в британских зоопарках могут усыпить из-за нехватки финансирования

В пандемию коронавируса на их содержание не хватает средств
Британские зоопарки были вынуждены закрыться для посетителей. Чтобы поддержать заведения на время локдауна, правительство выделило £100 млн, однако из-за строгого критерия финансовую помощь почти невозможно получить: зоопарки должны доказать, что находятся примерно в 12 неделях от полного банкротства, пишет Sky News.
По мнению специалистов Британско-Ирландской ассоциации зоопарков и аквариумов (BIAZA), на таком сроке заведения уже не спасти. «Если через 12 недель зоопарку грозит банкротство, то речи не может быть о его открытии. В таком случае сотрудники начинают заниматься переселением животных в другие питомники», – объясняет представитель BIAZA Энди Холл.
При этом сами британские зоопарки не могут принять больше животных, а процесс их перевозки в страны ЕС заметно усложнился из-за «Брекзита». Как следствие, некоторых животных придется усыпить. Это значит, что редкие особи могут просто исчезнуть с лица планеты.
Из 300 лицензированных зоопарков деньги от правительства получили всего 34 (порядка £6 млн суммарно), а в марте программа поддержки уже завершится. До пандемии зоопарки и аквариумы приносили более £30 млн в год.
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