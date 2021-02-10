«Брекзит»: новые правила торговли

Как развивать бизнес после изменения правил торговли с Европой

Соединенное Королевство достигло соглашения с ЕС, и все мы должны понимать, что новые правила вступили в действие с 1 января. Переходный период «Брекзита» завершился; остро необходимо, чтобы те компании, которые еще не приняли подготовительные меры, уточнили, необходимо ли им это, и предприняли нужные шаги. Те компании, которые сотрудничают с Европой и не учли новые правила игры, могут столкнуться с перебоями в поставках.

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Новые правила уже действуют!

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– Хотя соглашение с ЕС предполагает нулевые тарифы и квоты, бизнес все равно должен быть готов к изменениям в торговых и таможенных процедурах. Уточните, изменились ли торговые тарифы, при ведении бизнеса со странами, не входящими в ЕС.

– Все владельцы бизнесов, экспортирующих товары в ЕС, должны оформлять таможенную декларацию. Вы можете делать это самостоятельно, хотя большинство компаний предпочитает использовать посредника – перевозчика, компанию по доставке или таможенного агента (брокера).

– Правительство Соединенного Королевства приняло меры, которые дают торговым компаниям время, чтобы адаптироваться к новым процессам: новый пограничный контроль вводится в три этапа до 1 июля 2021 года при действующей договоренности с ЕС о временном упрощении процедур правил происхождения товара на 12 месяцев до конца декабря 2021 года за счет 12-месячного отказа от деклараций поставщиков.

– Вашему бизнесу необходимо предпринять некоторые важные действия уже сейчас, например убедиться, что у вас есть номер EORI, начинающийся с GB, проверить новые правила импорта и экспорта товаров и удостовериться, что ваши товары соответствуют правилам насчет происхождения, прежде чем требовать предпочтения. При экспорте вам также необходимо убедиться, что компания из ЕС, чьи товары вы экспортируете, также готова к этим изменениям.

– Вам нужна виза или разрешение на работу, если вы отправляетесь в ЕС с деловой целью.

– С 1 января при найме сотрудников за пределами Великобритании, в том числе из ЕС, работодатель должен выступать в качестве спонсора, лицензированного Министерством внутренних дел Великобритании (Home Office) и действующего в рамках новой балльной миграционной системы Соединенного Королевства. Новая система не распространяется на трудоустройство граждан Ирландии или граждан ЕС, уже проживающих в Соединенном Королевстве.

– Вам может потребоваться официальное подтверждение вашей профессиональной квалификации, если вы планируете работать по регулируемой профессии в ЕЭЗ или в Швейцарии.

Татьяна Никитина, глава компании – импортера вин DolceVitaWines, Англия:

– Мы закупаем итальянское вино с небольших виноградников и продаем его британским ресторанам и просто поклонникам хорошего вина через наш сайт. Изначально новость о «Брекзите» потрясла нас: стало понятно, что вести бизнес по-старому уже не получится, а в течение нескольких лет не было понятно, чего ждать (хотя номер EORI я получила еще два года назад – за пару минут, это очень просто). В 2020 году мы стали получать подробные письма от правительства на офисный адрес и подробные обновления от HMRC, которые помогли нам довольно быстро сориентироваться.

Увы, в марте началась пандемия, и на приспособление к жизни в новых реалиях пришлось направить все силы, так что готовиться к «Брекзиту» мы стали только в конце лета.

Долго было неясно, будет ли заключено соглашение с ЕС. В октябре уже появилась определенность: были озвучены конкретные правила, которые будут существовать вне зависимости от того, заключат сделку или нет. Именно тогда я осознала, что надо поторопиться и основательно подойти к этому вопросу. В конце ноября мы получили подробную информацию об изменениях от нашего склада, который платит за нас акциз. В декабре соглашение было достигнуто, и мы поняли, что дополнительных налогов на вино не будет.

Но вот четкая граница между Англией и ЕС была создана уже в январе 2021 года, так что абсолютно все товары теперь подлежат декларации. Еще осенью прошлого года я принялась искать брокеров для оформления тех самых таможенных деклараций – в этом мне очень помог гигантский портал о «Брекзите», где я нашла список доступных таможенных агентов и смогла выбрать самый экономный вариант.

Потом возникла новая проблема – выяснилось, что нам надо все организовать и на стороне экспорта, а не только на стороне импорта. К счастью, на сайте gov.uk можно было найти почти все и разобраться в деталях без дополнительных консультаций. В ноябре еще появился очень удобный инструмент Brexit checker. Также правительство проводило вебинары о разных аспектах бизнеса после выхода из ЕС, высылались удобные электронные презентации. Радует, что вся информация хорошо структурирована и доступна.

Чего я жду от этого года? Положительный момент для нашего небольшого бизнеса – мы профессиональный зарегистрированный импортер-дистрибьютор. До «Брекзита» привезти вино из Италии можно было без особого труда, и некоторые наши клиенты-рестораторы закупали вино сами, чтобы сэкономить. Теперь это потребует серьезных усилий. Так что в новой индустрии теперь будет больше профессиональных игроков, что для нас звучит очень многообещающе!