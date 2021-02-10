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Нос Чарльза Дарвина, теория эволюции и премия для дураков

Нос Чарльза Дарвина, теория эволюции и премия для дураков
фото123rf.com

В честь 212-летия Чарльза Дарвина рассказываем, как плохая учеба в школе и “неправильный” нос не помешали ему стать одним из самых известных ученых мира.

Безнадежный

Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года в городе Шрусбери, на западе Англии. Семья у будущего ученого была не из простых. Дед Дарвина был изобретателем и одним из самых видных деятелей британского Просвещения. В 1796-м его сын Роберт женился на дочери знаменитого керамиста Джозайи Веджвуд – Сюзанне. Ее родственники владели компанией по изготовлению фаянсовой посуды, которая была известна не только в Англии, но и в России. Так, в 1773 году императрица Екатерина II заказала у Веджвуда сервиз с зеленой лягушкой для Чесменского дворца в Санкт-Петербурге.

darwin.originalshrewsbury.co.uk

Сюзанна родила своему мужу шестерых детей и умерла, когда Чарльзу, пятому ребенку, было всего восемь лет. Роберт Дарвин, занимавшийся врачебной практикой и бывший членом Лондонского королевского общества, не верил, что его странноватый сын сможет чего-то добиться в жизни. В одном из своих писем он даже написал, что Чарльз ни на что не годен, кроме охоты с собаками и ловли крыс. И не без оснований: в школе мальчик учился плохо, а все свободное время проводил на природе, занимаясь охотой.

В 1825 году Чарльз по настоянию отца едет изучать медицину в Эдинбургский университет, однако и там не блещет. Понимая, что отец оставит ему неплохое состояние, Дарвин совсем перестает учиться.

Масла в огонь добавляет то, что будущий натуралист с детства не мог терпеть чужих страданий. Маленький Чарльз даже умертвлял червей с помощью соленой воды, чтобы те долго не мучились на рыболовном крючке. Неудивительно, что во время занятий по анатомии Дарвин сбегал из операционной. О карьере врача быстро пришлось забыть.

Спустя два года Чарльз отправился в Кембридж – на этот раз изучать теологию. Именно там он встретил своего наставника, английского ботаника Джона Генслоу. Генслоу брал Дарвина на пешие экскурсии и много рассказывал о природе. В 1830 году Чарльз написал в одном из своих писем: «Час, проведенный с ним, приятнейший из всего дня». Именно профессор Генслоу порекомендовал Дарвину поступить натуралистом на судно «Бигль», которое отправлялось в кругосветное путешествие. 

Гарри, она же Гарриет

Цель перед кораблем стояла особенная. Потеряв свое влияние в Северной Америке, британцы решили осваивать южную часть материка. Экспедиция во главе с офицером военно-морского флота Робертом Фицроем собиралась детально изучить берега и составить точные морские карты.

commons.wikimedia.org

Сегодня всемирную славу «Бигля» связывают именно с Дарвином, однако изначально его не очень-то хотели брать в путешествие. Одной из причин стал нос Чарльза. Фицрой, бывший последователем антрополога и физиогномиста Иоганна Лафатера, заключил, что, судя по форме носа, Дарвину недостанет решимости, чтобы совершить такой сложный вояж.

Правительство тоже не хотело отправлять Чарльза в экспедицию, поскольку министры считали, что натуралист на «Бигле» ни к чему. В итоге Генслоу все-таки убедил Фицроя, что нос не так уж и плох для целей экспедиции, а он в свою очередь уже настоял, что на корабле нужен такой ученый. Однако зарплату Дарвину решили не платить, да и всю экипировку ему нужно было покупать самостоятельно.

commons.wikimedia.org

Следующей преградой на пути стал отец Чарльза, который отказался финансировать поездку, посчитав, что сын едет развлекаться. Уговорить его помог дядя Чарльза, Джозайя Веджвуд – младший.

27 декабря 1831 года Дарвин отправился в путешествие, которое навсегда изменило его жизнь. За пять лет «Бигль» обогнул несколько материков (судно привезло десятки образцов, окаменелости и различные иллюстрации) . Большую часть времени Чарльз проводил на берегу, изучая флору и фауну. На Галапагосских островах Дарвин заметил, что в районах с влажным климатом и обильной растительностью у черепах были короткие шеи и куполообразный панцирь, тогда как в более сухой местности все было наоборот: черепахи имели длинную шею и плоский панцирь. Наблюдения за этими черепахами помогли ученому выдвинуть теорию эволюции, которая гласит, что все живые существа эволюционируют под действием естественного отбора.

commons.wikimedia.org

Кстати, в 1835 году Дарвин забрал с Галапагосских островов трех слоновых черепах. Одна из них получила кличку Гарри. В 1841-м она отправилась в Австралию, и там спустя много лет ученые выяснили, что Гарри на самом деле девочка. Гарриет прожила 176 лет – она по сей день считается одной из самых долгоживущих черепах в мире.

Революция в науке

В октябре 1836 года Дарвин вернулся домой и начал читать доклады в Лондонском геологическом обществе. Параллельно он работал над книгой «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль» – выйдя в свет, она имела большой успех и была переведена на несколько языков.

Через три года Чарльз Дарвин женился на своей кузине Эмме Веджвуд. Из-за проблем со здоровьем супруги переехали из Лондона в Кент – здесь они поселились в имении Даун-хаус и прожили в нем сорок лет (в особняке впоследствии открыли музей). Все эти годы, следуя одному и тому же расписанию изо дня в день, ученый занимался наукой. Его дети (в браке родилось десять детей, трое из них умерли в младенчестве) с удовольствием помогали отцу в его экспериментах.

commons.wikimedia.org

С 1836 года Дарвин вел дневник, в котором описывал свои наблюдения за домашними животными и растениями. На его страницах он сформулировал свои первые мысли о теории естественного отбора. На эти мысли его навела работа английского мыслителя Томаса Роберта Мальтуса, который был убежден, что из-за темпов прироста населения в Европе людям скоро перестанет хватать продовольствия, и тогда начнется борьба за выживание. Эта идея помогла Дарвину сформулировать принцип эволюции: в природе идет постоянная борьба за существование, и выживает лишь тот, кто лучше всего адаптируется к изменениям в окружающей среде. 

1 июля 1858 года на Линнеевских чтениях в Лондоне Дарвин представил свою теорию о происхождении видов широкой публике. Ученый переживал о том, как отреагирует на теорию викторианское общество. В то время люди верили, что все живое на земле создано Творцом, поэтому предположение, что природное многообразие – результат непрерывных биологических процессов, могло вызвать ярость и насмешки. Чарльз понимал это, однако желание запатентовать теорию взяло верх.

В 1859 году он решил опубликовать свой труд «О происхождении видов». Первый тираж составил 1 250 экземпляров и был раскуплен за два дня. Книга, кстати, переиздается до сих пор.

Эволюция веры

Несмотря на то что сначала теория Дарвина вызвала волну скептицизма, она достаточно быстро прижилась и даже нашла отклик в культуре и литературе. Спустя несколько десятков лет церковь тоже признала теорию эволюции.

commons.wikimedia.org

Сам Дарвин в начале своего пути был верующим человеком. В Кембридже он изучал теологию, а его современники утверждали, что даже во время кругосветного путешествия Чарльз не раз цитировал Библию. Его работа над собственной теорией, конечно, подорвала его веру в Бога, однако окончательно Дарвин отвернулся от христианства только после смерти любимой дочери Энни в 1851 году – ей было всего десять лет. Есть мнение, что именно потеря любимицы и разочарование в религии сподвигли ученого предать теорию эволюции огласке.

commons.wikimedia.org

Награждается посмертно

Умер Дарвин 19 апреля 1882 года, в возрасте 73 лет. Его, как и многих выдающихся британских деятелей, похоронили в Вестминстерском аббатстве. В честь Дарвина называли города, острова, ледники, горы и парки. Даже в Кембриджском университете его имя носит один из колледжей.

Кроме того, существует неофициальная Дарвиновская премия – ее ежегодно присуждают тем, кто погиб или утратил репродуктивную функцию благодаря собственной глупости. Многие лауреаты – персонажи кочующих по интернету городских легенд, никогда не существовавшие в реальности. Но есть и реальные истории – к примеру, в декабре 2018 года 19-летний житель Берлина после бурной ссоры затолкал в реку свою возлюбленную, она выплыла, а он ушел под воду, переохладился и умер спустя два месяца, в День влюбленных.

Подготовила Мария Кулик

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