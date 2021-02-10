Нос Чарльза Дарвина, теория эволюции и премия для дураков

В честь 212-летия Чарльза Дарвина рассказываем, как плохая учеба в школе и “неправильный” нос не помешали ему стать одним из самых известных ученых мира.

Безнадежный

Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года в городе Шрусбери, на западе Англии. Семья у будущего ученого была не из простых. Дед Дарвина был изобретателем и одним из самых видных деятелей британского Просвещения. В 1796-м его сын Роберт женился на дочери знаменитого керамиста Джозайи Веджвуд – Сюзанне. Ее родственники владели компанией по изготовлению фаянсовой посуды, которая была известна не только в Англии, но и в России. Так, в 1773 году императрица Екатерина II заказала у Веджвуда сервиз с зеленой лягушкой для Чесменского дворца в Санкт-Петербурге.

Сюзанна родила своему мужу шестерых детей и умерла, когда Чарльзу, пятому ребенку, было всего восемь лет. Роберт Дарвин, занимавшийся врачебной практикой и бывший членом Лондонского королевского общества, не верил, что его странноватый сын сможет чего-то добиться в жизни. В одном из своих писем он даже написал, что Чарльз ни на что не годен, кроме охоты с собаками и ловли крыс. И не без оснований: в школе мальчик учился плохо, а все свободное время проводил на природе, занимаясь охотой.

В 1825 году Чарльз по настоянию отца едет изучать медицину в Эдинбургский университет, однако и там не блещет. Понимая, что отец оставит ему неплохое состояние, Дарвин совсем перестает учиться.

Масла в огонь добавляет то, что будущий натуралист с детства не мог терпеть чужих страданий. Маленький Чарльз даже умертвлял червей с помощью соленой воды, чтобы те долго не мучились на рыболовном крючке. Неудивительно, что во время занятий по анатомии Дарвин сбегал из операционной. О карьере врача быстро пришлось забыть.

Спустя два года Чарльз отправился в Кембридж – на этот раз изучать теологию. Именно там он встретил своего наставника, английского ботаника Джона Генслоу. Генслоу брал Дарвина на пешие экскурсии и много рассказывал о природе. В 1830 году Чарльз написал в одном из своих писем: «Час, проведенный с ним, приятнейший из всего дня». Именно профессор Генслоу порекомендовал Дарвину поступить натуралистом на судно «Бигль», которое отправлялось в кругосветное путешествие.

Гарри, она же Гарриет

Цель перед кораблем стояла особенная. Потеряв свое влияние в Северной Америке, британцы решили осваивать южную часть материка. Экспедиция во главе с офицером военно-морского флота Робертом Фицроем собиралась детально изучить берега и составить точные морские карты.

Сегодня всемирную славу «Бигля» связывают именно с Дарвином, однако изначально его не очень-то хотели брать в путешествие. Одной из причин стал нос Чарльза. Фицрой, бывший последователем антрополога и физиогномиста Иоганна Лафатера, заключил, что, судя по форме носа, Дарвину недостанет решимости, чтобы совершить такой сложный вояж.

Правительство тоже не хотело отправлять Чарльза в экспедицию, поскольку министры считали, что натуралист на «Бигле» ни к чему. В итоге Генслоу все-таки убедил Фицроя, что нос не так уж и плох для целей экспедиции, а он в свою очередь уже настоял, что на корабле нужен такой ученый. Однако зарплату Дарвину решили не платить, да и всю экипировку ему нужно было покупать самостоятельно.

Следующей преградой на пути стал отец Чарльза, который отказался финансировать поездку, посчитав, что сын едет развлекаться. Уговорить его помог дядя Чарльза, Джозайя Веджвуд – младший.

27 декабря 1831 года Дарвин отправился в путешествие, которое навсегда изменило его жизнь. За пять лет «Бигль» обогнул несколько материков (судно привезло десятки образцов, окаменелости и различные иллюстрации) . Большую часть времени Чарльз проводил на берегу, изучая флору и фауну. На Галапагосских островах Дарвин заметил, что в районах с влажным климатом и обильной растительностью у черепах были короткие шеи и куполообразный панцирь, тогда как в более сухой местности все было наоборот: черепахи имели длинную шею и плоский панцирь. Наблюдения за этими черепахами помогли ученому выдвинуть теорию эволюции, которая гласит, что все живые существа эволюционируют под действием естественного отбора.

Кстати, в 1835 году Дарвин забрал с Галапагосских островов трех слоновых черепах. Одна из них получила кличку Гарри. В 1841-м она отправилась в Австралию, и там спустя много лет ученые выяснили, что Гарри на самом деле девочка. Гарриет прожила 176 лет – она по сей день считается одной из самых долгоживущих черепах в мире.

Революция в науке

В октябре 1836 года Дарвин вернулся домой и начал читать доклады в Лондонском геологическом обществе. Параллельно он работал над книгой «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль» – выйдя в свет, она имела большой успех и была переведена на несколько языков.

Через три года Чарльз Дарвин женился на своей кузине Эмме Веджвуд. Из-за проблем со здоровьем супруги переехали из Лондона в Кент – здесь они поселились в имении Даун-хаус и прожили в нем сорок лет (в особняке впоследствии открыли музей). Все эти годы, следуя одному и тому же расписанию изо дня в день, ученый занимался наукой. Его дети (в браке родилось десять детей, трое из них умерли в младенчестве) с удовольствием помогали отцу в его экспериментах.

С 1836 года Дарвин вел дневник, в котором описывал свои наблюдения за домашними животными и растениями. На его страницах он сформулировал свои первые мысли о теории естественного отбора. На эти мысли его навела работа английского мыслителя Томаса Роберта Мальтуса, который был убежден, что из-за темпов прироста населения в Европе людям скоро перестанет хватать продовольствия, и тогда начнется борьба за выживание. Эта идея помогла Дарвину сформулировать принцип эволюции: в природе идет постоянная борьба за существование, и выживает лишь тот, кто лучше всего адаптируется к изменениям в окружающей среде.

1 июля 1858 года на Линнеевских чтениях в Лондоне Дарвин представил свою теорию о происхождении видов широкой публике. Ученый переживал о том, как отреагирует на теорию викторианское общество. В то время люди верили, что все живое на земле создано Творцом, поэтому предположение, что природное многообразие – результат непрерывных биологических процессов, могло вызвать ярость и насмешки. Чарльз понимал это, однако желание запатентовать теорию взяло верх.

В 1859 году он решил опубликовать свой труд «О происхождении видов». Первый тираж составил 1 250 экземпляров и был раскуплен за два дня. Книга, кстати, переиздается до сих пор.

Эволюция веры

Несмотря на то что сначала теория Дарвина вызвала волну скептицизма, она достаточно быстро прижилась и даже нашла отклик в культуре и литературе. Спустя несколько десятков лет церковь тоже признала теорию эволюции.

Сам Дарвин в начале своего пути был верующим человеком. В Кембридже он изучал теологию, а его современники утверждали, что даже во время кругосветного путешествия Чарльз не раз цитировал Библию. Его работа над собственной теорией, конечно, подорвала его веру в Бога, однако окончательно Дарвин отвернулся от христианства только после смерти любимой дочери Энни в 1851 году – ей было всего десять лет. Есть мнение, что именно потеря любимицы и разочарование в религии сподвигли ученого предать теорию эволюции огласке.

Награждается посмертно

Умер Дарвин 19 апреля 1882 года, в возрасте 73 лет. Его, как и многих выдающихся британских деятелей, похоронили в Вестминстерском аббатстве. В честь Дарвина называли города, острова, ледники, горы и парки. Даже в Кембриджском университете его имя носит один из колледжей.

Кроме того, существует неофициальная Дарвиновская премия – ее ежегодно присуждают тем, кто погиб или утратил репродуктивную функцию благодаря собственной глупости. Многие лауреаты – персонажи кочующих по интернету городских легенд, никогда не существовавшие в реальности. Но есть и реальные истории – к примеру, в декабре 2018 года 19-летний житель Берлина после бурной ссоры затолкал в реку свою возлюбленную, она выплыла, а он ушел под воду, переохладился и умер спустя два месяца, в День влюбленных.

Подготовила Мария Кулик