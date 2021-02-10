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Собачья жизнь

Собачья жизнь
фото123rf.com

                  Регина Кашапова

Питомцы помогли многим пережить пик пандемии коронавируса

В период пандемии многие нуждаются в эмоциональной поддержке, но получить ее бывает не так-то просто: из-за коронавирусных ограничений люди вынуждены отказываться от визитов к друзьям и близким. Скрасить одиночество и снять напряжение помогают домашние животные – спрос на них вырос в несколько раз, а вместе с ним заметно активизировалась нелегальная торговля. Рассказываем о том, как переживают эпидемию братья наши меньшие.

Лекарство от стресса

По данным ветеринарной благотворительной организации People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA), в феврале 2020 года у 51% взрослого населения Великобритании имелся хотя бы один питомец. У 26% таким питомцем была кошка, у 24% – собака, а 2% выбрали в качестве домашнего животного кролика. Пандемия повысила спрос на животных, и к концу 2020 года число обладателей кошек и собак выросло на 1–2%, а кроликов – на целых 6%.

В России домашнее животное появилось примерно у каждого десятого опрошенного во время пандемии, сообщает журнал «National Geographic Россия». При этом 48% выбрали в качестве питомца кошку, 20% приобрели собаку, 18% – сразу нескольких животных, 3% – хомяков, крыс или кроликов, 2% обзавелись пернатыми друзьями и всего 1% установили у себя аквариум с рыбами.

49% россиян считают, что с домашними животными переживать пандемию легче. В особенности популярно такое мнение у молодых респондентов (до 65% опрошенных в возрасте 18–24 лет) и пожилых людей (53% опрошенных старше 60 лет). А вот люди среднего возраста относятся к питомцам весьма скептически: 48% утверждают, что наличие домашних животных ничего не меняет.

У 69% опрошенных американцев есть как минимум один домашний питомец, а 37% обзавелись им за последние полгода, пишет CNBC. Нью-йоркские организации по защите животных Muddy Paws Rescue и Best Friends Animal Society сообщили, что их приюты почти опустели: жители города взяли питомцев к себе, чтобы скрасить время в локдауне. По оценкам Американской ассоциации производителей продуктов для домашних животных, в 2020 году американцы потратили на своих питомцев рекордную сумму – $99 млрд.

123rf.com

Согласно результатам исследования ученых из Йоркского университета, 90% владельцев домашних животных гораздо легче пережили пик пандемии, реже жаловались на одиночество и лучше себя чувствовали, чем люди без питомца. При этом интенсивность терапевтического эффекта не зависела от вида домашнего животного. Однако оставшиеся 10% жаловались на постоянное чувство тревоги: они переживали за здоровье своего любимца в локдаун. Всего в исследовании приняли участие 5 926 человек, 603 из них не имели домашнего животного.

Психическое состояние человека также зависело от строгости коронавирусных ограничений, пишет журнал Conversation. Если владельцы собак или лошадей не имели возможности в любой момент отправиться с животным на прогулку, то само наличие четвероногого друга уже не очень помогало справиться с плохим настроением в карантин.

Многие опасаются, что с окончанием пандемии бездомных животных станет больше: кто-то пожалеет о покупке питомца, а кто-то не сможет содержать его из-за потери работы или осложнений после болезни.

Рост цен и мошенничество

После третьего локдауна в Великобритании внезапно вырос спрос на щенков, пишет BBC. По данным благотворительной организации Dogs Trust, с 4 января на трех крупнейших сайтах по продаже домашних животных было более тысячи объявлений о собаках самых разных пород, что на 59% больше, чем в прошлом году. Теперь за щенка просят в среднем £1 883; в 2019 году цена была в два раза ниже – порядка £888. Старейший кинологический клуб страны The Kennel Club всерьез обеспокоен тенденцией: по словам специалистов, спрос на 168% превышает предложение, а значит, многие будут приобретать собак из нелегальных питомников.

Некоторые мошенники не хотят ждать, пока щенки на фермах подрастут. Они крадут их у владельцев, а затем перепродают с фальшивыми документами через закрытые группы в «Фейсбуке». В 2020 году благотворительная организация по поиску собак DogLost зафиксировала 465 случаев кражи четвероногих друзей. Так, в ноябре 2020 года Маргарет Уайтхед лишилась четырех терьеров редкой породы, разведением которой она самостоятельно занималась питомнике на территории своего дома. «Мы не знаем, живы ли они, и это хуже всего», – говорит она.

123rf.com

Даррен Нил из Кембриджшира оставил своих собак Энни и Бетси в питомнике, а сам отправился с семьей на отдых в Норфолк. Тем же вечером владелец питомника позвонил Даррену и сообщил, что воры выломали замки и украли семнадцать собак, включая Энни и Бетси. «Я не мог поверить в то, что услышал, и старался сдержать эмоции при детях», – рассказал владелец собак.

17 декабря Ричард Акенс приобрел в качестве рождественского подарка для всей семьи щенка лабрадора-ретривера, отдав за него £1,8 тыс. Однако уже на следующий день маленькому Реджи стало плохо: у него началась тошнота и рвота. Через три дня щенка не стало; как объяснили ветеринары, Реджи подхватил парвовирус, которым обычно собаки заражаются на нелегальных фермах, где их содержат в антисанитарных условиях. В феврале 2021 года члены Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) спасли 45 собак, обитавших на одной из ферм в округе Кередигион, Уэльс.

Великобритания не единственная страна, которая пострадала от подобного мошенничества. По данным ассоциации Eurogroup for Animals, отвечающей за соблюдение прав животных в странах Европейского союза, летом 2020 года в ЕС нелегальным образом было вывезено несколько миллионов особей. Главными экспортерами выступают Румыния, Венгрия, Сербия и даже Россия, откуда котят и щенков вывозят в Бельгию, Германию и Нидерланды.

Как ни странно, пандемия коронавируса оказала положительное влияние на нелегальную торговлю животными: из-за ограничений на полеты мошенникам стало сложнее доказывать местным властям необходимость выехать из страны. Однако этого мало, говорят в Eurogroup for Animals. Представители организации требуют от Еврокомиссии выделить деньги на информирование граждан ЕС о случаях мошенничества и мерах наказания за нелегальную торговлю.

Повышенная тревожность

Тем временем даже те животные, которым ничего не угрожает, находятся в состоянии стресса – поскольку переживают за своих хозяев! Зоопсихолог Королевского ветеринарного колледжа (Royal Veterinary College) Джон Боуэн провел масштабные исследования вместе с коллегами из Испании и Израиля. Как оказалось, некоторые животные, в особенности собаки, переняли поведенческие паттерны своих владельцев, стали издавать резкие отрывистые звуки и мочиться в пределах дома. Щенки и котята начали бояться оставаться дома одни, поскольку привыкли к постоянному присутствию хозяев в доме. «Интересно, что результаты трех исследований на удивление похожи, – говорит Эмили Маккобб, доцент Школы ветеринарной медицины Каммингса при Университете Тафтса, которая не принимала участия ни в одном из них. – Более того, здесь, в США, мы наблюдаем то же самое».

Ученые предупреждают: тревожность может не уйти сама по себе, сообщает журнал National Geographic. Чтобы помочь питомцу перестать волноваться, хозяин должен по возможности не злиться на необычное поведение и ни в коем случае не наказывать за него.

Главная цель – укрепить взаимное доверие со своим любимцем. Для начала специалисты рекомендуют сводить животное к ветеринару, чтобы убедиться, что причиной тревожности не являются какие-либо заболевания. Если с животным все в порядке, можно приступать к следующему этапу – физическим и умственным нагрузкам. С собакой можно прогуляться по улице, с кошкой – выйти во двор.

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Эксперты подчеркнули, что исследования выявили и некоторые положительные моменты. Большинство домашних животных справляется с пандемией без особых последствий и положительно влияет на своих хозяев. Многие люди стали вести здоровый образ жизни, стараясь подольше гулять с питомцем и проводить с ним больше времени после работы. «Было бы прекрасно, если бы новоприобретенные привычки удалось сохранить и после снятия коронавирусных ограничений», – говорит Эмили Маккобб.

Подготовила Регина Кашапова

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