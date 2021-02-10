Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от компании Law Firm

Шесть часто задаваемых вопросов о схеме EU Settlement Scheme

По мере того как приближается 30 июня 2021 года – крайний срок подачи заявок по схеме EU Settlement Scheme, – люди все больше и больше беспокоятся. В этой статье мы попытаемся ответить на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о схеме для тех, кто еще не подал заявку.

1. Что делать, если у меня нет документа, удостоверяющего личность?

Министерство внутренних дел ожидает, что все заявители, включая детей, представят действительный документ, удостоверяющий личность. «Действительный» означает «непросроченный».

Для граждан ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии документом, удостоверяющим личность, может быть паспорт или национальное удостоверение личности. Для граждан, не являющихся гражданами ЕС и подающих заявление на основании отношений с гражданином ЕС, это может быть паспорт, биометрический вид на жительство или биометрическая карта проживания.

Некоторые заявители не имеют документа, удостоверяющего личность, потому что их посольства закрыты из-за COVID-19, но важно знать следующее:

А. Ваше удостоверение личности может быть все еще действительным, несмотря на то что его срок действия истек. Некоторые страны продлили срок действия своих удостоверений личности в ответ на COVID-19. Министерство внутренних дел перечисляет, какие страны сделали это, для какого типа документов, удостоверяющих личность, и каков новый срок действия этих документов. Заявители, которые полагаются на удостоверяющий личность документ с продленным сроком действия, не смогут использовать электронное мобильное приложение для подачи по схеме EU Settlement Scheme. Вместо этого им нужно будет заполнить анкету онлайн через веб-сайт и выбрать вариант отправки своего удостоверения личности в Home Office по почте.

Б. Вы можете объяснить, почему не можете получить паспорт. Заявители, которые просто не могут получить документ, удостоверяющий личность, все равно могут подать заявление, но должны будут объяснить, почему они не могут представить удостоверение личности. Только в некоторых случаях Министерство внутренних дел принимает заявления без удостоверения личности, в том числе в тех случаях, когда заявитель не может предъявить документ, удостоверяющий личность, по не зависящим от него обстоятельствам или по веским причинам. Заявители должны представить альтернативное подтверждение своей личности. Например, если у них нет действительного документа, удостоверяющего личность, но есть просроченный документ, то просроченный документ также может быть отправлен в Home Office.

2. Что мне делать, если у меня нет никаких доказательств проживания?

Заявители на получение постоянного вида на жительства должны показать, что они проживали в Великобритании в течение 5 непрерывных лет.

Заявители на Pre-Settled статус должны показать, что они переехали в Великобританию до 31 декабря 2020 года.

Многим заявителям не нужно представлять свои собственные доказательства проживания. Это связано с тем, что Министерство внутренних дел использует номер национального страхования (NIN, national insurance number), связываясь с налоговой службой HMRC.

Когда автоматизированные проверки Министерства внутренних дел не могут подтвердить проживание в Великобритании, заявители должны представить свои собственные доказательства проживания, такие как счета за коммунальные услуги, банковские выписки, формы P60. Если такие доказательства имеются, то это предпочтительнее, но вместо них могут быть представлены и другие документы.

3. Что делать, если некоторые из моих документов не на английском языке?

По характеру подачи по схеме EU Settlement Scheme, где заявители показывают, что они жили в Великобритании, большая часть доказательств, скорее всего, уже будет на английском языке. Но некоторые существенные доказательства могут быть на другом языке. Например, гражданину, не являющемуся гражданином ЕС, может потребоваться показать, что он состоит в браке с гражданином ЕС; если их брак был заключен за границей, свидетельство о браке может быть составлено на другом языке.

В этих случаях заявители должны предоставить заверенный перевод. Если же документ является публичным документом, выданным в стране ЕС, они могут запросить многоязычную стандартную форму такого свидетельства. Документ не нуждается в нотариальном заверении, если перевод сделан профессиональным переводчиком или бюро переводов.

4. Что делать, если я отсутствовал в Великобритании более 6 месяцев подряд?

Те, кто подает заявление на получение постоянного вида на жительство, должны показать, что они проживали в Великобритании в течение 5 непрерывных лет и отсутствовали не более 6 месяцев в любом году. Однако не всякое отсутствие более чем на полгода критично. В частности, заявители не нарушат непрерывность своего проживания, если:

– во время 5-летнего квалификационного проживания они находились за пределами Великобритании в течение одного-единственного периода отсутствия менее 12 месяцев и это отсутствие было вызвано важной причиной. Примерами могут служить беременность, рождение ребенка, тяжелая болезнь, учеба, профессиональное обучение, командировка за границу или некоторые варианты отсутствия из-за COVID-19 (подробнее об этом ниже);

– заявители находились за пределами Великобритании в течение любого периода времени на обязательной военной службе;

– они находились за пределами Великобритании на дипломатической службе, или на службе британской короны, или в качестве сопровождающих партнеров, или в качестве сопровождающих зависимых детей в течение любого периода времени;

– заявители работали в исключительной морской зоне Великобритании.

Заявители, прожившие в Великобритании более 5 лет

Важно уточнить, что претенденту на постоянный вид на жительство не нужно полагаться на самый последний 5-летний период.

Если заявитель недавно нарушил непрерывность своего проживания в Великобритании, но имел предыдущий период в 5 лет, в течение которого он не нарушал непрерывность своего проживания в стране, он может полагаться на этот предыдущий период проживания.

Даже заявители, которые больше не живут в Великобритании, могут подать заявление на получение статуса постоянного резидентства, если они прожили здесь более 5 лет подряд в прошлом и с момента окончания этого 5-летнего периода они не отсутствовали более 5 лет подряд.

5. Что делать, если я застрял за границей из-за COVID-19?

Министерство внутренних дел выпустило руководство, подтверждающее, что отсутствие из-за COVID-19 может быть важной причиной, оправдывающей отсутствие в Великобритании более 6 месяцев. Но не все случаи отсутствия COVID-19 будут давать право на это исключение. Во-первых, отсутствие не может длиться более 12 месяцев. Во-вторых, заявитель должен был быть лишен возможности вернуться обратно в Великобританию из-за COVID-19 и должен будет представить документальные доказательства этого.

6. Что если у меня уже есть UK Residence Card в Великобритании, полученная по старым европейским иммиграционным правилам?

Многие члены семей граждан ЕС, не входящих в ЕС, подали на документы, подтверждающие их право проживать в Великобритании задолго до того, как «Брекзит» вступил в свои права. Чтобы проживать в Великобритании, они получили такие документы, как EEA Residence Card или EEA Permanent Residence Card, по старым европейским иммиграционным правилам.

Некоторые граждане ЕС сами также начали получать документы, подтверждающие их проживание в Великобритании, особенно после референдума по «Брекзиту», и получали документ под названием EEA Registration Certificate или иные документы, подтверждающие постоянное проживание, которые также выдавались ранее Home Office по старым европейским иммиграционным правилам.

Однако эти документы не защищают их долгосрочный иммиграционный статус в Великобритании ввиду уже наступившего «Брекзита». Это может показаться нелогичным, особенно для тех, кто получил постоянные документы по старым европейским иммиграционным правилам и думал, что это защитит их навсегда. Но это, увы, не так.

Аналогичным образом срок окончания действия резидентских карт типа EEA Residence Card или EEA Permanent Residence, полученных по старым европейским иммиграционным правилам, может датироваться и датой после конца июня 2021 года, но юридически такие документы уже не будут действительными для проживания в Великобритании.

Однако те заявители, кто ранее уже получил один из вышеперечисленных документов по старым европейским иммиграционным правилам, все равно должны подать заявку на получение нового статуса в рамках схемы EU Settlement Scheme до 30 июня 2021 года.

Любой, кто не подаст заявление к тому времени, даже если у него уже есть документы, выданные по старым европейским иммиграционным правилам и на первый взгляд кажущиеся действительными, может перейти в категорию overstayer в Великобритании.

Министр финансов предлагает дополнительную помощь 1,4 млн фирм, выплачивающих кредиты, связанные с COVID-19

Предприятиям, пострадавшим от пандемии, должно быть предоставлено больше времени для первого погашения государственных кредитов, выданных в рамках поддержки бизнеса в связи с коронавирусом.

Изменения включают предоставление компаниям возможности продлить срок кредита с 6 до 10 лет в рамках инициативы «Плати по мере роста».

Министр финансов Риши Сунак сказал, что этот шаг должен дать компаниям передышку, чтобы они могли снова встать на ноги.

Около £45 млрд были заимствованы более чем 1,4 млн малых фирм по схеме Bounce Back Loan, которая предполагает льготное кредитование на сумму до £50 тыс. По существующей схеме фирмы получают беспроцентные ссуды на первый год. Но многие начнут возвращать деньги уже в мае, когда ожидается, что восстановление экономики будет еще идти медленно.

В соответствии с новыми договоренностями, о которых было объявлено поздно вечером в пятницу 5 февраля, предприятиям будут предоставлены следующие возможности:

– увеличение срока кредита с 6 до 10 лет;

– выплата только процентных платежей в течение 6 месяцев с возможностью использования до трех раз в течение всего срока кредита;

– полная приостановка выплат на срок до 6 месяцев.

Это означает, что наряду с первоначальным 12-месячным беспроцентным периодом у получателей кредита, которые получили до £50 тыс., будет 18 дополнительных месяцев, прежде чем им придется начать выплачивать задолженность.

Сунак сказал: «Бизнесы продолжают ощущать последствия длительного перерыва в работе из-за COVID-19, и мы полны решимости предоставить им поддержку и уверенность, которые им необходимы, чтобы пережить пандемию».

Ранее высказывались опасения по поводу способности компаний выплатить наличные по этой схеме, а также по поводу мошенничества. В недавнем отчете Счетной палаты говорится, что до 60% кредитов, выданных по схеме Bounce Back Loan, могут никогда не быть возвращены.

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