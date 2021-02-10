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В программисты я пойду, пусть меня научат!

В программисты я пойду, пусть меня научат!
фото123rf.com

Кому действительно стоит идти на курсы программирования?

Из реальной потребности программирование как-то незаметно стало модным трендом. Причем базирующимся исключительно на цене вопроса. Это в XX веке компьютерные гении творили в порыве изменить мир: ускорить, улучшить, обеспечить безопасность и экономию. Сегодня учить языки программирования все чаще приходят не по призванию, а в надежде освоить востребованные навыки, которые легко монетизировать.

«Это наглядная демонстрация того, как можно манипулировать людьми не только в быту, политике или продаже товаров и услуг, но и в отношении людей к высоким технологиям», – убежден Андрей Жинжер, управляющий партнер WhiteLabelDevelopers, десять лет занимающийся менеджментом проектов по разработке интернет-ресурсов.

О бэкграунде хорошего программиста 

Если человек хочет стать программистом, прежде всего он должен получить фундаментальные знания по информатике. Обучение программированию без этих основ сродни обучению лошади игре на фортепиано, с соответствующим результатом. Я считаю, что ребенку, нацеленному на получение профессии программиста, для начала хватит и обыкновенной школьной программы. Перегружать какими-то дополнительными курсами нет смысла, достаточно иметь базовые знания и изучить простой язык программирования.

В дальнейшем важно получить всестороннее образование – специализированное, на мой взгляд, ведет к профессиональной инвалидности. Например, я оканчивал МИФИ, моя специальность – физика прочности. Именно эти фундаментальные знания позволили мне легко двигаться в направлении информационных технологий. База всегда дает максимум гибкости в выборе. 

Второй очень важный момент – любой разработчик, если он, конечно, хочет зарабатывать, будет работать не один, а в команде. А чтобы там работать, надо знать методологию процесса организации, азы проектной организации, чтобы не было вопросов по функционалу каждого, кто входит в артель. Причем нужно почувствовать, что это такое, именно на практике. Огромная ошибка многих – пытаться брать все на себя, отказываться от менеджмента проекта и стараться запустить несколько продуктов сразу, не обдумав. 

Это просто способ зарабатывания денег

Выбирая популярные курсы программирования, нужно понимать, что порог сложности в разных сегментах разный. Соответственно, и необходимые для монетизации знания также будут различаться. Если человек не знает, как собрать себе сайт, можно взять готовые плагины, и тут не нужны глубокие знания и лишние траты на долгое обучение. А вот те, кто работает с информационной системой, уже пишут серьезные приложения, и там без фундаментальных знаний никак. 

При этом, замечу, даже в веб-разработке, которую так распиарили, порог довольно высокий. Однако я вижу людей, которые заканчивают курсы за две недели в полной уверенности, что они уже крутые спецы. По факту же надо очень плотно быть знакомым с тремя – пятью технологиями, иначе происходит повторение каких-то заученных теорий, без понимания, как это работает. И как только какой-то камешек вытащишь, все падает…

Разочарую тех, кто рассчитывает на легкие деньги на вебе: новичка после курсов в серьезные проекты брать не будут, это все-таки написание кода. Помню, был наплыв верстальщиков из Еревана после курсов. Говорили: «Дайте мне работу». – «А что вы можете? Если я дам блокнот, сумеете код написать?» – «Нет, я умею только на готовой библиотеке собирать». А рынку не нужны люди, которые умеют собирать только на готовых библиотеках. Это, наоборот, даже вредно и опасно, а еще придется платить и программисту, и тому, кто будет за ним переделывать, иначе все провалится.

К сожалению, большинство подобных курсов – это просто способ зарабатывания денег без привязки к реальному рынку труда. Причем я убежден: люди сами виноваты, потому что сначала надо найти заказ, понять, что именно востребовано в реальности, а потом подбирать курсы. Как и всякую инвестицию, эту, в образование, нужно предварительно просчитать, а не вестись на рекламу. 

Есть и еще одна проблема в связи с массовым хайпом – отток хороших кадров из фриланса в большие компании. Сейчас очень сложно найти реального специалиста, они просто тонут в потоке дилетантов, которые только вчера обучились модному языку программирования.

123rf.com

О моде на Python

Ситуация достаточно простая. Некоторое время назад некая группа товарищей справедливо рассудила, что можно достаточно легко создать ажиотаж вокруг программирования. А если быть точнее, вокруг Python. И вот уже несколько лет из каждого чайника трубят, как в том фильме: «Что вы будете делать, если не будете знать Python?» А еще, по данным последних рейтингов, этот язык программирования наконец обогнал непобедимую Java.

Если постоянно о чем-то говорить, да еще и связывать с красивыми словами: «майнинг», «вычислительные операции», «дата сайнс», «криптовалюта», – некомпетентные люди быстро смекнут, что «очкарики» нынче много денег зарабатывают. Результат – все начинают учить Python, хотя в реальности его на рынке нет. И у многих профессионалов претензии к нему из-за откровенно слабого синтаксиса, на нем сложно делать серьезные разработки, этот язык – для дилетантов. 

Получается, что на хайпе зарабатываются деньги, а рынок не насыщается новыми программами. В том же вебе реальная статистика такова, что из миллиона рабочих сайтов лишь в 0,94% присутствует Python, то есть они даже не написаны на нем. А если рассматривать тысячу самых посещаемых сайтов, там его доля – 4,5%. Но это так называемая «дорогая тысяча», у которой золотые ресурсы, и естественно, они написаны на многих технологиях. Но бум на Python продолжается.

На фрилансерском портале Fiverr около 9 600 предложений с упоминанием Python с CSS 10500, и это при том, что CSS нужно для любого сайта в 100% случаев, а Python – в 1%. Да, большая часть предложений о работе с Python связана с анализом данных (Data Analysis & Reports – 2 600) и приложениями для десктопа (Desktop Applications – 2 250), а с веб-программированием (Web Programming) – только 2 000. Но, во-первых, это все равно 20%, а во-вторых, откуда берутся данные для задач для Python? Это следствие работы веб-проектов без Python. Поэтому очевидно переполнение рынка впустую обученными разработчиками.

О детских школах кодинга 

Оставьте детей в покое! Я рад, что мои родители не загружали меня в детстве разными курсами, что никак не помешало моему профессиональном развитию. Не надо детей в этот тренд затягивать, они должны спокойно жить, учиться и получать удовольствие. Подростку, желающему стать программистом, достаточно базовых знаний по алгебре (при условии что он получит потом и высшее образование).  

Если же говорить о так называемом общем развитии, то считаю, что изучение базовых языков программирования – прекрасная тренировка мышления, дисциплины, логики, оно способствует повышению качества принимаемых решений. Вот об этом надо говорить прежде всего, а не о массовой коммерциализации модных навыков. 

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