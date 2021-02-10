Почти 5 млн граждан ЕС подали заявку на получение статуса settled после «Брекзита»

Это больше, чем население Хорватии

4,9 млн граждан стран, входящих в состав Европейского союза, подали заявку на получение статуса settled после «Брекзита», пишет The Telegraph. Это больше, чем население Хорватии, и чуть меньше численности населения Ирландии. При этом 4,3 млн из них успешно получили этот статус.

По данным Евростата, в Литве проживает 2,7 млн человек, в Латвии – около 2 млн, в Эстонии – около 1,3 млн, на Кипре – 888 тыс., а численность населения Мальты не превышает 600 тыс. человек. Если бы проживающие в Великобритании граждане ЕС образовали свое государство, оно бы заняло 20-е место из 27 по численности населения среди стран альянса.

«Эти цифры – отличная реклама для нашей страны. Беспрецедентное количество людей решило остаться в Великобритании», – заявил на заседании Кабинета министров Майкл Гоув.

Заявку на получение статуса settled можно подать до 30 июня 2021 года, но только при условии, что на момент окончания переходного периода (31 декабря 2020 года) субъект проживал на территории Великобритании. После «Брекзита» Великобритания уравняла в правах граждан ЕС и жителей других стран – и те, и другие смогут получить право жить и работать в стране, только если наберут нужное количество баллов по разработанным правительством критериям.