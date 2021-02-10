﻿﻿﻿﻿﻿

Почти 5 млн граждан ЕС подали заявку на получение статуса settled после «Брекзита»

Почти 5 млн граждан ЕС подали заявку на получение статуса settled после «Брекзита»
Фото:123rf.com

Это больше, чем население Хорватии

4,9 млн граждан стран, входящих в состав Европейского союза, подали заявку на получение статуса settled после «Брекзита», пишет The Telegraph. Это больше, чем население Хорватии, и чуть меньше численности населения Ирландии. При этом 4,3 млн из них успешно получили этот статус.

По данным Евростата, в Литве проживает 2,7 млн человек, в Латвии – около 2 млн, в Эстонии – около 1,3 млн, на Кипре – 888 тыс., а численность населения Мальты не превышает 600 тыс. человек. Если бы проживающие в Великобритании граждане ЕС образовали свое государство, оно бы заняло 20-е место из 27 по численности населения среди стран альянса.

«Эти цифры – отличная реклама для нашей страны. Беспрецедентное количество людей решило остаться в Великобритании», – заявил на заседании Кабинета министров Майкл Гоув.

Заявку на получение статуса settled можно подать до 30 июня 2021 года, но только при условии, что на момент окончания переходного периода (31 декабря 2020 года) субъект проживал на территории Великобритании. После «Брекзита» Великобритания уравняла в правах граждан ЕС и жителей других стран – и те, и другие смогут получить право жить и работать в стране, только если наберут нужное количество баллов по разработанным правительством критериям.

profile-sample2
Почти 5 млн граждан ЕС подали заявку на получение статуса settled после «Брекзита»
10-02-2021
profile-sample2
Правительство раскритиковали за угрозу тюремного заключения при нарушении карантина
10-02-2021
profile-sample2
Принц Чарльз и его супруга Камилла привились от коронавируса
10-02-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.