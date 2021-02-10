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Принц Чарльз и его супруга Камилла привились от коронавируса

Принц Чарльз и его супруга Камилла привились от коронавируса
Фото:instagram.com/theroyalfamily

В марте 2020 года принц Уэльский переболел коронавирусом

Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла получили первые дозы вакцины против коронавируса, сообщает BBC. Месяц назад от COVID-19 привились Елизавета II и принц Филипп. Чарльз и Камилла относятся к возрастной группе от 70 лет и старше; по плану правительства Великобритании, люди этой группы должны получить первую дозу вакцины до 15 февраля.

Пресс-служба Кларенс-хауса, официальной резиденции принца Чарльза, не уточнила, вакцину какого производителя получила пара. Кроме того, неизвестно, привились супруги одновременно или по отдельности. В марте 2020 года сын Ее Величества переболел коронавирусом и долгое время страдал от потери вкуса и обоняния. А вот у герцогини Корнуолльской коронавируса не выявили.

Меж тем, к масштабной кампании по вакцинации населения присоединились звезды мировой величины – 73-летний музыкант Элтон Джон, а также 87-летний актер, продюсер и писатель Майкл Кейн. Оба снялись в рекламном ролике NHS, где призвали жителей Великобритании не бояться вакцинации и поставить прививку.

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