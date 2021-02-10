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Правительство раскритиковали за угрозу тюремного заключения при нарушении карантина

Правительство раскритиковали за угрозу тюремного заключения при нарушении карантина
Фото:123rf.com

Министры считают меру наказания оправданной

9 февраля министр здравоохранения Мэтт Хэнкок рассказал о системе карантинных отелей. В них будут самоизолироваться граждане и резиденты Великобритании, возвращающиеся из 33 стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. За несоблюдение карантина нарушителям грозит штраф в £10 тыс., а за утаивание факта прибытия из такой страны – до десяти лет тюрьмы.

Бывший судья Верховного суда Соединенного Королевства лорд Самптон раскритиковал решение правительства. «Неужели господин Хэнкок думает, что неразглашение информации о визите в Португалию хуже нападения с применением огнестрельного оружия или сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, максимальный срок наказания для которых составляет семь лет?» – написал судья в Daily Telegraph.

Его поддержал бывший генеральный прокурор Доминик Грив, назвав меру наказания неоправданно строгой, пишет The Evening Standard.

В ответ на это Мэтт Хэнкок заявил, что речь идет о серьезнейшей угрозе для здоровья нации, а значит, все меры оправданы. К нему присоединился министр транспорта Великобритании Грант Шеппс. По его словам, жителям Великобритании пока рано думать об отдыхе и путешествиях – как по стране, так и за ее пределами.

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