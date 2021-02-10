Предсказуемые фавориты «Золотого глобуса»

«Золотой глобус» часто называют генеральной репетицией «Оскара». Но если так, то, похоже, нас ждет очень скучный «Оскар», мало соответствующий кризисному году и, что самое страшное, абсолютно предсказуемый.

Разбираем объявленных номинантов и фаворитов.

Лидер по количеству номинаций – «Манк» Дэвида Финчера. Выбор, с одной стороны, логичный: все-таки мэтр крепких сюжетов о парнях с тараканами в голове действительно постарался и снял для Netflix прекрасное синефильское кино. Смотреть его одно удовольствие: тут и апокриф о создании сценария «Гражданина Кейна», и грязное белье (правда, далеко не все) Голливуда тридцатых годов, и воспевание абсолютной творческой свободы в мире чистогана, представленного Херстом. Неподражаемый Гэри Олдман притягивает к себе все внимание, это его бенефис, для которого режиссер и оператор создали уникальные условия. Говорят, актер жаловался, что его изводили бесчисленными дублями, так что он уже практически ничего не мог соображать, но результат того, наверное, стоил. «Манк» чудесен. И – невероятно старомоден, в нем нет практически ничего, чего бы мы не знали или не видели ранее. То, что у него так много номинаций, символизирует нежелание отборщиков «Глобуса» копать глубже.

Еще более жестко можно сказать о другой нетфликсовской ленте – кинокарикатуре на известный процесс 1968 года «Суд над чикагской семеркой» Алана Соркина. Нескольким замечательным актерам просто нечего играть. В маленький хронометраж режиссер попытался уместить слишком много событий и слов, и в результате получилась легкая мешанина, пусть и красочная. Понятно, что на фоне многочисленных протестов прошедшего, да и начавшегося года сюжет выглядит актуальным, но на самом деле картина девальвирует саму идею протестного движения. Материал, конечно, сложный, и нельзя сказать, чтобы даже гениальный Годар во «Владимире и Розе» о том же самом процессе смог избежать невнятности. Но «Глобус» поддерживает фильм, он на втором месте по номинациям.

К счастью для всех нас, главные призы все равно должна, просто обязана получить «Земля кочевников» Хлои Чжао, лауреат Венеции и обладатель практически всех основных призов американских профсоюзов и премий. Может быть, потому что эта картина единственная в точности передает дух времени. Там нет масок, перчаток и прививок, зато есть ощущение катастрофы, незамеченного, но совершенно точно случившегося конца света. Главная героиня колесит по Среднему Западу в своем минивэне – маленькая, бедная, пожилая, но гордая и свободная женщина, которая предпочла романтику странствий жалкому доживанию неизвестно где и на что. Там поразительное чувство общности, радикальный метод интеграции актера в документальную среду, профессиональный подвиг Фрэнсис Макдорманд, и победа тут должна быть автоматической и предсказуемой. В этом нет интриги, только чистая справедливость.

Побратим «Земли кочевников» из категории комедий – мокьюментари «Борат-2», который, впрочем, слишком хулиганский и неоднозначный, чтобы претендовать на стопроцентные шансы победить. Но соревнуются с «Боратом» исключительно скучные «Гамильтон» (понятно, об Александре Гамильтоне) и режиссерский дебют Сии «Мьюзик», сделанный так, словно Бьорк сама решила снять «Танцующую в темноте», но не совсем справилась. Здесь же «Зависнуть в Палм-Спрингс», вольный ремейк «Дня сурка», и драма о правах лесбиянок «Выпускной», замаскированная под мюзикл Райана Мерфи. «Борат» на фоне конкурентов выглядит единственным по-настоящему ярким номинантом.

Куда интереснее было бы, если бы «Глобус» отметил режиссуру и суперактуальность, например, «Истории Дэвида Копперфилда». «Пятеро одной крови» не получили ни одной номинации, хотя рефлексия на тему Вьетнама из сегодняшнего дня – это очень интересно и смело. Или потрясающий по глубине и художественному решению «Думаю, как все закончить», тоже без номинации.

В номинации «Лучшая анимация» есть великолепный ирландский мультфильм «Легенда о волках» (WolfWalkers), и хорошо, что он там хотя бы есть, потому что победа все равно достанется «Душе». Пожалуй, вполне заслуженно, но часто ли «Пиксар» остается без призов? Между тем в анимации за прошедший год случилось немало любопытных событий. Например, «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского гениален, без преувеличения, но «Глобус» не знает о существовании этой работы, хотя она могла бы поучаствовать в борьбе за награду и как анимационная картина, и как фильм на иностранном языке (тут, вероятно, главный приз достанется всех устраивающему «Еще по одной», представляющему собой лирический гимн алкоголю).

Еще среди мультиков был «Клинок, рассекающий демонов: бесконечный поезд» (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen), между прочим побивший в Японии кассовый рекорд «Унесенных призраками» и сейчас претендующий на «Оскар». А у Горо Миядзаки вышел «Ая и ведьма», первый полнометражный CG-проект студии Ghibli. Обо всем этом из «периодического издания» (именно такую роль играют фестивали и премии для зрителя) под названием «Золотой глобус» мы не узнаем. Равно как не видно картины Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» – выдающейся рефлексии о народных волнениях и тоталитарном мышлении. Среди номинантов на лучший иностранный фильм у нее нет достойных соперников, и есть конспирологическая теория, что «Товарищей» не взяли на «Глобус» и не возьмут на «Оскар», потому что в титрах фигурирует имя санкционного персонажа Алишера Усманова. Обыкновенно в такие версии не веришь, но тут и вправду начинаешь сомневаться: непонятно, как можно игнорировать настолько серьезное произведение живого классика советского, американского и российского кино.

«Золотой глобус» словно пытается нас убедить, что хорошего кино в прошлом году было мало. Но это не так. Это золотой шарик вертится и вертится в не том направлении…