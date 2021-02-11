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Лондонская неделя моды пройдет онлайн

Лондонская неделя моды пройдет онлайн
Фото:instagram.com/londonfashionweek

Бренды представят коллекции в дистанционном формате

Лондонская неделя моды пройдет в этом году с 19 по 23 февраля в онлайн-формате. Такое решение было принято Британским модным советом (BFC) сразу после объявления третьего национального локдауна в Англии, пишет Fashionista.

Предварительно снятые без гостей показы и презентации будут доступны на сайте londonfashionweek.co.uk, который превратился в настоящую мультимедийную платформу. Бренды покажут мужские и женские коллекции. Посетители сайта также смогут посмотреть интервью с дизайнерами – участниками показа, а также прослушать тематические подкасты.

«Всеобщий карантин негативно сказывается на работе как целых компаний, так и фрилансеров. В индустрии моды работают необычайно креативные люди, и особенно это заметно на примере Великобритании. Все, с кем мы работаем, вносят большой вклад в сохранение культурного наследия страны», – рассказала Кэролайн Раш, исполнительный директор BFC.

Британский модный совет обратился к правительству с просьбой разрешить ключевым работникам индустрии выезжать из Великобритании и возвращаться обратно с соблюдением обязательного карантина. Это обеспечит конкурентоспособность британского рынка моды и позволит спасти сектор от банкротства.

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