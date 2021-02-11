Отношения с интернет-мошенниками обходятся британцам в сотни тысяч фунтов

Аферисты активизировались во время карантина

В период карантина интернет-мошенники резко активизировались на сайтах знакомств. По данным UK Finance, в 2020 году жертвы виртуального любовного мошенничества перевели аферистам £68 млн. Это на 20% больше, чем в 2019 году, пишет BBC. Однако далеко не все обманутые сообщили о случившемся в полицию, утверждают в организации Action Fraud.

Чаще всего жертвами становятся люди в возрасте 55-64 лет, говорят аналитики банка Lloyds Bank. К примеру, Анна, которая познакомилась в интернете с мужчиной, называвшимся Тимом. Через некоторое время он сообщил, что едет по работе в Румынию и хотел бы одолжить небольшую сумму денег. Сначала это были буквально несколько фунтов, но затем требования начали расти. В общей сложности Анна выслала Тиму £320 тыс.

В преддверии Дня святого Валентина специалисты организации Action Fraud дали несколько советов тем, кто хочет найти себе пару через сайты знакомств:

– не высылать незнакомцам деньги, не раскрывать детали банковского счета и не брать ссуду за другого человека;

– не отправлять никому копии паспорта и водительских прав;

– не инвестировать деньги по совету незнакомого человека, не отправлять и не получать за него посылки;

– выполнить поиск фотографии в интернете, чтобы убедиться, что мошенник не использует чужое фото;

– при подозрении на мошенничество немедленно связать с банком и Action Fraud.



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