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Великобритания пережила самую холодную ночь за 20 лет

Великобритания пережила самую холодную ночь за 20 лет
Фото:123rf.com

В Шотландии температура опустилась до -23 градусов

Великобритания пережила самую холодную ночь за более чем 20 лет, сообщает The Evening Standard. С 10 на 11 февраля в шотландской деревне Бреймар температура воздуха опустилась до -22,9 градуса по Цельсию.

Синоптики считают, что это была самая холодная ночь с 30 декабря 1995 года. Тогда температура упала до рекордного значения в -27,2 по Цельсию.

Низкие температуры почти не повлияли на работу центров вакцинации, сообщает NHS Многие из них остались открытыми, а некоторые визиты пришлось перенести на другие даты.

На юго-востоке Шотландии, в Англии и на юго-западе Уэльса объявлен желтый уровень погодной опасности. Снег и гололедица могут вызвать перебои в работе транспорта. В Лондоне температура воздуха составит до -1 градуса по Цельсию, но из-за шторма «Дарси» будет ощущаться как -5. В Манчестере и Карлайле столбики термометра опустятся до отметки -4, а в Йорке – до -6 градусов по Цельсию.

Синоптик Метеорологической службы (Met Office) Клэр Назир заявила, что с 12 по 14 февраля погода будет неустойчивой. Возможны обильные снегопады и даже ледяные дожди.

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